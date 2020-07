Partite Oggi 07-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn: Juventus Milan

Nella giornata di oggi s’inaugura il 31esimo turno della Serie A con il nuovo duello Juventus e Lazio per il titolo finale. Nell’ultimo turno i biancocelesti hanno perso in casa contro il Milan, mentre i bianconeri hanno vinto il derby, volando a +7 in classifica.

Alle 19.30 è la volta del gruppo di Inzaghi che va a far visita ad un Lecce in piena corsa per rimanere in Serie A. Inoltre i biancocelesti vengono da una pesante sconfitta, con diversi giocatori importanti fermi. Una formazione da costruire, per aggrapparsi ancora a quel sogno sempre più lontano.

Alle 21.45 è la volta della Juventus di scena a S.Siro contro il Milan, in una classica del campionato di Serie A. Sarà la 212esima partita tra le due squadre, ma soprattutto arrivano entrambe molto bene. Due vittorie pesanti ed importanti. I rossoneri vogliono ancora sperare di ottenere il passaggio ai gironi di Europa League.

La Premier League inizierà il suo 34esimo turno, con tre sfide. Nella prima il Chelsea sarà impegnato contro un Crystal Palace a cui manca un solo punto per potersi salvare. I Blues, invece, devono vincere per mantenere l’ultimo posto utile per la qualificazione alla Champions League nel prossimo anno.

Altra sfida interessante è quella tra Arsenal e Leicester, con i Gunners che vengono da 3 vittorie consecutive e possono ancora sperare in un piazzamento europeo. Gli ospiti, invece, devono mantenere il terzo posto dall’assalto de Chelsea e appena dietro il Manchester United.

L’ultima sfida riguarda i bassi fondi, con il duello tra Watford, appena un punto sopra la zona retrocessione e il Norwich, ultimo e prossimo a retrocedere in seconda divisione.

La Liga apre la sua 35esima giornata, con il match tra Valencia e Valladolid. I padroni di casa sono noni, appena tre punti sotto la zona Europa League e reduci da un pareggio ottenuto a Granada. Gli ospiti sono reduci da una vittoria ottenuta in casa contro l’Alaves e quasi salvi.

L’altra sfida è quella tra Celta Vigo ed Atletico Madrid. I padroni di casa hanno sei punti di vantaggio nei confronti della zona retrocessione, sono reduci da un pareggio ottenuto in casa contro il Betis. Gli ospiti, invece, sono ad un passo dal matematico accesso alla prossima Champions League, con il terzo posto garantito.

Poi altro turno della Championship inglese e della Liga adelante spagnola.

Partite di Oggi Martedì 7 Luglio 2020:

SERIE A

19.30 Lecce-Lazio Diretta Tv su Sky Sport Serie A

21.45 Milan-Juventus Diretta Streaming su DAZN

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Crystal Palace ? – ? Chelsea

19:00 Watford ? – ? Norwich City

21:15 Arsenal ? – ? Leicester City

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Nottingham Forest ? – ? Fulham

19:00 Brentford ? – ? Charlton Athletic

19:00 Luton Town ? – ? Barnsley

19:00 Reading ? – ? Huddersfield Town

20:45 Cardiff City ? – ? Blackburn Rovers

SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Valencia ? – ? Real Valladolid

22:00 Celta Vigo ? – ? Atletico Madrid

SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Mirandes ? – ? Elche

20:30 Fuenlabrada ? – ? Racing Santander

21:45 Extremadura ? – ? Cadiz



