Partite Oggi 05-07-2020 in Diretta Tv su Sky e Dazn: Napoli Roma

Oggi prosegue la 30esima giornata di Serie A, con i sette match restanti. Questa sera è il turno di Napoli-Roma, afffascinante sfida tra due squadre che devono risollevare la classifica. La Roma è distanziata 9 punti dal quarto posto, quando mancano sempre meno giornate al termine del campionato. Il Napoli è ancora più sotto, a 3 punti dai giallorossi.

Nel tardo pomeriggio l‘Inter proverà a mantenere invariato il suo distacco dalla Juventus, ricevendo un Bologna reduce dal pareggio in casa contro il Cagliari. Alle 19.30 sfide incrociate tra zona salvezza e mirino sull’Europa. Il Cagliari ospita un’Atalanta che vuole consolidare la sua quarta posizione in classifica. l’Udinese ospita in casa il Genoa in un match delicatissimo per la zona retrocessione. Quindi la Sampdoria in casa affronterà la Spal, il Parma la Fiorentina, il Brescia un Verona che vede sempre più appetibile una posizione in Europa League.

In Premier League le prime due della classe Liverpool e Manchester City saranno impegnate rispettivamente contro Aston Villa in casa e Southampton in trasferta. Prima un match che riguarda le zone basse, come Newcastle United – West Ham United ed un altro con mire più alte, da parte di uno Sheffield United sorprendentemente decimo in trasferta a Burnley.

La Liga chiude la sua trentaquattresima giornata, con 4 match. Si parte con il Real Madrid che vuole mantenere il primo posto e va a far visita di un Atletico Bilbao in piena lotta per un posto in Europa League. Dopo Espanyol e Leganes che si giocano l’ultimo posto, Osasuna-Getafe più su verso l’Europa, ecco che il Barcellona dovrà rispondere ai blancos e mantenere la scia andando a far visita di un Villareal quanto mai in forma, reduce dalla bella vittoria ottenuta a Siviglia contro il Betis.

Partite di Oggi Domenica 5 Luglio 2020:

SERIE A

17:15 Inter ? – ? Bologna Diretta Streaming su DAZN

19:30 Brescia ? – ? Verona Diretta Tv su Sky Sport Serie A

19:30 Cagliari ? – ? Atalanta Diretta Tv su Sky Sport Serie A

19:30 Parma ? – ? Fiorentina Diretta Tv su Sky Sport Serie A

19:30 Sampdoria ? – ? SPAL Diretta Streaming su DAZN

19:30 ,Udinese ,? – ? Genoa Diretta Tv su Sky Sport Serie A

21:45 Napoli ? – ? Roma Diretta Tv su Sky Sport Serie A



ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:00 Burnley ? – ? Sheffield United

15:15 Newcastle United ? – ? West Ham United

17:30 Liverpool ? – ? Aston Villa

20:00 Southampton ? – ? Manchester City

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

13:00 Swansea City ? – ? Sheffield Wednesday

15:00 Middlesbrough – Queens Park Rangers

16:00 West Bromwich Albion ? – ? Hull City



SPAIN – LALIGA SANTANDER

14:00 Athletic Bilbao ? – ? Real Madrid

17:00 RCD Espanyol ? – ? Leganes

19:30 Osasuna ? – ? ,Getafe

22:00 Villarreal ? – ? Barcelona

SPAIN – LALIGA SMARTBANK

17:00 Deportivo La Coruna ? – ? SD Huesca

19:30 Las Palmas ? – ? Ponferradina

19:30 Malaga ? – ? Albacete

21:45 Alcorcon ? – ? Lugo



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

18:00 Gil Vicente FC ? – ? Rio Ave

20:15 Tondela ? – ? Famalicao

22:30 FC Porto ? – ? Belenenses SAD

