Partite Oggi 04-07-2020 in Diretta Tv: Juventus Torino su Sky e Lazio Milan Dazn

Oggi è l’inizio di una nuova giornata di Serie A. Si gioca la trentesima e continua il duello a distanza tra Juventus e Lazio. Bianconeri impegnati ad aprire il turno, contro il Torino nel derby della Mole. Vogliono continuare a mantenere i 4 punti di vantaggio, mentre la squadra di Longo vuole scrollarsi di dosso l’incubo di una retrocessione. I granata non vincono un derby dal 2015 e vogliono assolutamente riprendere 3 punti.

La Lazio è impegnata in casa contro un Milan reduce da un pareggio a Ferrara, dopo la brillante prestazione in casa contro la Roma. Vogliono assolutamente restare incollati alla Juventus, ma i rossoneri hanno ancora raggiungibile l’obiettivo Europa League.

La terza sfida riguarda la zona retrocessione. Il match tra Sassuolo e Lecce vede due squadre che hanno avuto un cammino non proprio identico. Infatti sono i salentini che hanno bisogno assoluto di punti, i romagnoli un po’ meno.

In Premier League ha avvio il trentatresimo turno, con match che riguardano la zona Champions ed Europa League. Il Leicester ospiterà in casa il Crystal Palace e dovrà stare attento al ritorno dei blues, ad un solo punto di distanza e a loro volta impegnati contro il Watford. I Red Devils ospitano il Bournemouth per continuare a credere nella qualificazione al torneo più prestigioso.

Anche i Wolves sono in lizza per entrare nelle prime quattro, a pari punti con il Manchester United, ma ospitano un Arsenal un po’ attardato e desideroso di ritornare in corsa per l’Europa. Infine, un match tra due squadre che lottano per la salvezza, con il Norwich ultimo che si vuole aggrappare alle ultime speranze di mantenere la massima serie. Il Brighton è più tranquillo, ma non è ancora matematicamente salvo.

Infine la Liga spagnola, con due match che riguardano i piani bassi della classifica, Celta Vigo-Real Betis e Valladolid-Alaves. L’ultimo incontro di giornata, invece, si riferisce a piani più alti, di Europa League, quello tra Granada–Valencia.

Partite di Oggi Sabato 4 Luglio 2020:

SERIE A

17:15 Juventus ? – ? Torino Diretta Tv su Sky Sport Serie A

19:30 Sassuolo ? – ? Lecce Diretta Tv su Sky Sport Serie A

21:45 Lazio ? – ? Milan Diretta Streaming su DAZN

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:30 Norwich City ? – ? Brighton & Hove Albion

16:00 Leicester City ? – ? Crystal Palace

16:00 Manchester United ? – ? AFC Bournemouth

18:30 Wolverhampton Wanderers ? – ? Arsenal

21:00 Chelsea ? – ? Watford

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

13:30 Derby County ? – ? Nottingham Forest

16:00 Blackburn Rovers ? – ? Leeds United

16:00 Brentford ? – ? Wigan Athletic

16:00 Bristol City ? – ? Cardiff City

16:00 Fulham ? – ? Birmingham City

16:00 Huddersfield Town ? – ? Preston North End

16:00 Luton Town ? – ? Reading

16:00 Stoke City ? – ? Barnsley

SPAIN – LALIGA SANTANDER

17:00 Celta Vigo ? – ? Real Betis

19:30 Real Valladolid ? – ? Deportivo Alaves

22:00 Granada ? – ? Valencia



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

17:00 ,Numancia ? – ? Extremadura

17:00 Racing Santander ? – ? Elche

19:30 Almeria ? – ? Tenerife

21:45 Cadiz ? – ? Real Oviedo

21:45 Fuenlabrada ? – ? Mirandes



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

18:00 Vitoria de Setubal ? – ? Pacos de Ferreira

20:15 Portimonense ? – ? Vitoria de Guimaraes

22:15 Benfica ? – ? Boavista

22:30 SC Braga ? – ? Aves

