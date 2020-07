Partite Oggi 02-07-2020 in Diretta Tv su Sky e DAZN Atalanta Napoli

Presegue la Serie A con le ultime 2 partite della 29esima giornata. La prima delle due si giocherà alle 19.30 e sarà una sfida che riguarda i piani alti del campionato. L’Atalanta, quarta in classifica, vuole mantenere il passo che l’ha caratterizzata fino ad ora, per riconquistare la qualificazione alla Champions. Di fronte un Napoli solido, con qualità tecniche, che però sembra molto attardato in classifica. Ha 12 punti che la separano proprio dalla Dea, attualmente quarta. Matematicamente è ancora in gioco, anche se le speranze si riducono giornata dopo giornata.

La seconda, alle 21.45, sarà una sfida tra alti e bassi. Roma-Udinese è uno scontro tra chi vuole ancora ambire al posto in Champions e chi deve assolutamente fare punti per salvarsi. La Roma è reduce da una sconfitta importante, subita in casa di un Milan rigenerato. Gli ospiti, invece, hanno tenuto testa fino alla fine nei confronti di un Atalanta aggressiva e votata all’attacco.

In Premier League una partita interessante, di grande prestigio quella tra Manchester City-Liverpool. Le due squadre sono divise da 23 punti. I Reds hanno già conquistato il titolo ma questo non toglie il fascino di una sfida che è anche il paragone tra il nuovo che avanza rispetto al vecchio, ovvero Kloop contro Guardiola.

L’altra sfida vede il Tottenham di Mourinho impegnato contro lo Sheffield United per sperare ancora nella Champions League. Non deve però compiere passi falsi ulteriori.

La Liga vede due sfide alle 19.30 tra Eibar-Osasuna e Real Sociedad-Espanyol, ma il piatto forte è rappresentato dal Real Madrid che in casa affronta il Getafe per mantenere la testa del campionato.

Partite di Oggi Giovedì 2 Luglio 2020:

SERIE A:

2/7 19.30 Atalanta-Napoli Diretta Streaming su DAZN

2/7 21.45 Roma-Udinese Diretta Tv su Sky Sport Serie A

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Sheffield United ? – ? Tottenham Hotspur

21:15 Manchester City ? – ? Liverpool

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

18:00 Hull City ? – ? Middlesbrough



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Eibar ? – ? Osasuna

19:30 Real Sociedad ? – ? RCD Espanyol

22:00 Real Madrid ? – ? Getafe



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Albacete ? – ? Alcorcon

19:30 SD Huesca ? – ? Las Palmas

21:45 Rayo Vallecano ? – ? Malaga

GERMANY – BUNDESLIGA Play Out

Werder Bremen ? – ? FC Heidenheim 1846



DENMARK – 1ST DIVISION

18:30 Fredericia ? – ? Hvidovre IF

