Partite Calcio Oggi Venerdì 7-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 7 Febbraio 2020 valide per gli anticipi della 24° giornata di Ligue 1, 21° giornata di Bundesliga, 23° giornata di Serie A, 23° giornata di Serie B e 23° giornata di Liga

Neanche il tempo di respirare, visto che oggi, venerdì 7 febbraio 2020, si torna subito in campo per le partite valide per i turni dei campionati, che si svolgeranno durante il weekend.

In Francia spazio all’anticipo della 24° giornata di Ligue 1, 5° turno del girone di ritorno, con il Lilla ad Angers.

In Germania si giocherà l’anticipo della 21° giornata di Bundesliga, 4° turno del girone di ritorno, con l’incrocio tra Eintracht Francoforte e Augsburg.

In Italia si aprirà la 23° giornata di Serie A, 4° turno del girone di ritorno, con l’anticipo che vedrà coinvolto la Roma in casa contro il Bologna.

Ma si giocherà anche l’anticipo della 23° giornata di Serie B, 4° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Ascoli e Juve Stabia.

Infine, spazio all’anticipo della 23° giornata di Liga, 4° turno del girone di ritorno, in Spagna, con un altro scontro diretto, questa volta contro Alaves e Eibar.

Partite di Oggi Venerdì 7 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

20:45

Angers

–

Lilla

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

20:30

Francoforte

–

Augusta

ITALIA

Serie A

Classifiche

20:45

Roma

–

Bologna

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Ascoli

–

Juve Stabia

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

20:00

Heracles

–

Sittard

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

21:30

Ferreira

–

Boavista

SPAGNA

LaLiga

Classifiche

21:00

Alaves

–

Eibar

