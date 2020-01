Partite Calcio Oggi Venerdì 3-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 3 Gennaio 2020 valide per la 19° giornata di Liga

Dopo tanti giorni di riposo, finalmente oggi, venerdì 3 gennaio 2020, inizierà il primo weekend di quest’anno con il ritorno dei turni dei maggiori campionati europei.

In Spagna spazio agli anticipi della 19° giornata di Liga, ultimo turno del girone di ritorno, con il Siviglia che ospita l’Athletic Bilbao e il Leganes a Valladolid nello scontro diretto per la salvezza.

In Francia si giocherà la prima partita dei trentaduesimi di finale con in campo il Bordeaux che è impegnato in casa contro il Le Mans, squadra di Ligue 2.

Partite di Oggi Venerdì 3 Gennaio 2020:

FRANCIA: Coppa di France 20:55 Bordeaux – Le Mans

Classifiche SPAGNA: LaLiga 19:00 Valladolid – Leganes 21:00 Siviglia – Ath. Bilbao

SPAGNA: LaLiga2 19:00 Extremadura UD – Alcorcon 21:00 Saragozza – Gijon

