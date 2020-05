Partite Calcio Oggi Venerdì 29-05-2020

Riparte la Bundesliga con la 29° giornata di campionato. Appuntamento questa sera alle ore 20.30 con il match Tra Friburgo e Bayer Leverkusen. Due squadre con due obiettivi differenti ma sempre attinenti alla zona Europa.

La formazione di casa, ottava con 38 punti, reduce da un pareggio pirtotecnico in casa del Francoforte (3-3). Viene da 3 partite senza vittoria e vuole riscattarsi per alimentare il sogno Europa League.

Quella ospite, invece, in piena lotta per la Champions League, quinta con 53 punti, vuole continuare a lottare per assicurarsi il posto nel torneo più prestigioso. Reduce da una pesante sconfitta in casa con il Wolfsburg (1-4) dopo 3 vittorie ed un pareggio.

Prima, però spazio alla Bundesliga 2 a partire dalle 18.30 con due match. Poi altre sfide che riguardano campionati minori, quali quello danese, della Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Ungheria e Bielorussia.

Partite di Oggi Venerdì 29 Maggio 2020:

Bundesliga:

20:30 Freiburg ? – ? Bayer Leverkusen

Bundesliga 2:

18:30 SV Darmstadt 98 ? – ? SpVgg Greuther Fürth

18:30 VfL Osnabrück ? – ? SSV Jahn Regensburg

Superliga Danese

19:00 Silkeborg ? – ? FC Nordsjaelland

DENMARK – 1ST DIVISION

18:00 Viborg FF ? – ? Skive

AUSTRIA – ÖFB CUP

20:45 Salzburg ? – ? Austria Lustenau

CZECH REPUBLIC – 2ND LEAGUE

16:00 Vysocina Jihlava ? – ? FK Varnsdorf

POLAND – EKSTRAKLASA

18:00 WKS Slask Wroclaw ? – ? Rakow Czestochowa

20:30 Pogon Szczecin ? – ? KGHM Zaglebie Lubin

SERBIA – SUPER LIGA

15:00 FK Indjija ? – ? FK Spartak Subotica

17:00 Vojvodina ? – ? Cukaricki

19:30 Rad Beograd ? – ? FK Crvena Zvezda

HUNGARY – OTP BANK LIGA

20:00 Kaposvari Rakoczi FC ? – ? Zalaegerszeg TE

PREMIER Bielorussa

17:00 Torpedo Zhodino ? – ? FC Smolevichi

19:00 FK Gorodeya ? – ? Neman Grodno

BELARUS – RESERVE LEAGUE

12:00 Belshina Reserve ? – ? Slavia Reserve

12:00 Dinamo Minsk Reserve ? – ? Shakhtyor Reserve

12:00 Minsk Reserve ? – ? Slutsk Reserve

