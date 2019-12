Partite Calcio Oggi Venerdì 27-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 27 Dicembre 2019 valide per i posticipi della 19° giornata di Premier League

Certamente non sarà una settimana indimenticabile e come potrebbe, visto che la maggior parte dei campionati riposano, ma anche oggi, venerdì 27 dicembre 2019, il palinsesto calcistico regalerà qualche partita da non perdere per gli amanti del calcio, visto che il campionato più bello non si ferma mai.

Infatti, in Inghilterra si giocherà la 19° giornata di Premier League, il turno del Boxing Day, quello di Santo Stefano, nonché ultimo turno del girone d’andata, con in campo il Manchester City, che deve provare a tenere il passo della capolista anche in una trasferta difficilissima, quella sul campo del Wolverhampton, che cerca punti per credere sempre nelle posizioni che contano l’Europa.

Infine, tra gli altri campionati in gioco e partite in programma, si giocherà la Jupiler Pro League in Belgio e la Super Lig in Turchia, che potranno delineare le classifiche.

Partite di Oggi Venerdì 27 Dicembre 2019:

INGHILTERRA: Premier League 20:45 Wolves – Manchester City

Classifiche AFRICA: CAF Champions League 17:00 Primeiro de Agosto (Ang) – Mazembe (Drc) 20:00 Esperance Tunis (Tun) – AS Vita Club (Drc) 20:00 Raja Casablanca (Mar) – JS Kabylie (Alg)

BELGIO: Jupiler League 18:00 Charleroi – Oostende 20:30 Antwerp – Anderlecht

TURCHIA: Super Lig 18:30 Besiktas – Genclerbirligi

©RIPRODUZIONE RISERVATA