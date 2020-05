Partite Calcio Oggi Venerdì 22-05-2020

Questa sera torna in campo la Bundesliga con l’anticipo della 27° Giornata che vede in campo all’Olimpiastadion il derby tra Herta Berlino e Union.



Si giocherà a porte chiuse un derby della capitale che si preannuncia spettacolare ed entusiasmante con le due squadre che sono divise da un solo punto in classifica.

I padroni di casa dell’Herta Berlino sono sicuramente favoriti e lo scorso week end hanno ottenuto una larga vittoria in trasferta sul campo dell’Hoffenheim. L’Union Berlino invece viene dalla sconfitta casalinga per 2 a 0 contro il Bayern Monaco di domenica scorsa. L’Union non vince dal 24 febbraio in trasferta contro l’Enintracht Francoforte.

Il derby di Berlino tra Herta e Union sarà visibile in diretta tv su Sky Sport ed in streaming live su Snai.it.

Alle 18:30 si giocheranno due partite per la Bundesliga 2 FC Nürnberg contro Erzgebirge Aue e FC Heidenheim 1846 contro SV Wehen Wiesbaden.

Partite di Oggi Venerdì 22 Maggio 2020:

Germania Bundesliga

Hertha Berlino-Union Berlino ore 20:30 – Diretta Tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Germania Bundesliga 2 2019/2020

FC Nürnberg – Erzgebirge Aue ore 18:3

FC Heidenheim 1846 – SV Wehen Wiesbaden ore 18:30

Montenegro 1. CFL 2019/2020

FK Podgorica – FK Zeta

FK Rudar Pljevlja – FK KOM Podgorica

Iskra Danilovgrad – OFK Petrovac

FK Sutjeska – FK Budućnost Podgorica

OFK Titograd – FK Grbalj Radanovići

USA USL Championship 2020

Tacoma Defiance – Los Angeles Galaxy II

Bielorussia Cempionat 2020

17:00 FK Slaviya Mozyr – FK Gorodeya

19:00 Shakhter Soligorsk – Belshina Bobruisk

Cina Super League 2020

Shanghai Shenhua – Shenzhen FC

Beijing Guoan – Wuhan Zall FC

Jiāngsū Sūníng – Shanghai SIPG

Guangzhou Evergrande – Qingdao Huanghai

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS