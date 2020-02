Partite Calcio Oggi Venerdì 21-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 21 Febbraio 2020 valide per gli anticipi della 26° giornata di Ligue 1, 23° giornata di Bundesliga, 25° giornata di Serie A, 25° giornata di Serie B e 25° giornata di Liga

Non c’è mai sosta per le squadre europee, che da oggi, venerdì 21 febbraio 2020, scenderanno nuovamente in campo per affrontare il lungo weekend dedicato ai turni di campionato.

In Francia spazio agli anticipi della 26° giornata di Ligue 1, 7° turno del girone di ritorno con gli incroci tra Nizza e Brest e tra Metz e Lione.

In Germania si disputerà l’anticipo della 23° giornata di Bundesliga, 6° turno del girone di ritorno, con il Bayern Monaco che ospiterà il Paderborn.

In Italia si giocherà l’anticipo della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno, con il Napoli a Brescia.

Ma ci sarà anche l’anticipo della 25° giornata di Serie B, 6° turno del girone di ritorno, con il Frosinone a Cosenza.

Infine, in Spagna spazio all’anticipo della 25° giornata di Liga, 6° turno del girone di ritorno, con la sfida tra Betis Siviglia e Maiorca.

Partite di Oggi Venerdì 21 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

19:00

Nizza

–

Brest

20:45

Metz

–

Lione

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

20:30

Bayern

–

Paderborn

ITALIA

Serie A

Classifiche

20:45

Brescia

–

Napoli

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Cosenza

–

Frosinone

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

20:00

Waalwijk

–

Sparta Rotterdam

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

21:30

Aves

–

Guimaraes

SPAGNA

LaLiga

Classifiche

21:00

Betis

–

Maiorca

