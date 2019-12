Partite Calcio Oggi Venerdì 20-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 20 Dicembre 2019 valide per gli anticipi della 17° giornata di Bundesliga, 17° giornata di Serie A, 17° giornata di Serie B e 18° giornata di Liga

L’ultimo weekend prima di Natale inizierà oggi, venerdì 20 dicembre 2019, subito con partite assolutamente imperdibili per l’evoluzione delle classifiche dei maggiori campionati europei.

In Germania spazio all’anticipo della 17° giornata di Bundesliga, ultimo turno del girone d’andata, con il Borussia Dortmund che non può più perdere altri punti impegnato in trasferta contro l’Hoffenheim.

In Italia ci sarà l’anticipo della 17° giornata di Serie A con l’imperdibile incrocio tra una Fiorentina in difficoltà e una Roma che ha bisogno di punti per rimanere attaccata al quarto posto.

Ma si giocherà anche l’anticipo della 17° giornata di Serie B con lo scontro diretto tra Ascoli e Cremonese.

Infine, in Spagna si disputerà l’anticipo della 18° giornata di Liga con lo scontro diretto tra Eibar e Granada.

Partite di Oggi Venerdì 20 Dicembre 2019:

GERMANIA: Bundesliga 20:30 Hoffenheim – Dortmund

Classifiche Live ITALIA: Serie A 20:45 Fiorentina – Roma

Classifiche Live ITALIA: Serie B 21:00 Spezia – Cremonese

Classifiche OLANDA: Eredivisie 20:00 Waalwijk – Twente

Classifiche Live SPAGNA: LaLiga 21:00 Eibar – Granada

BELGIO: Jupiler League 20:30 KV Mechelen – Oostende

FRANCIA: Ligue 2 20:00 Auxerre – Nancy 20:00 Caen – Clermont 20:00 Chateauroux – Guingamp 20:00 Grenoble – Rodez 20:00 Le Havre – Chambly 20:00 Orleans – Sochaux 20:00 Valenciennes – Lorient

GERMANIA: 2. Bundesliga 18:30 Karlsruher – Wehen 18:30 Norimberga – Dresda

INGHILTERRA: Championship 20:45 Middlesbrough – Stoke

SCOZIA: Premiership 20:45 Hibernian – Rangers

SPAGNA: LaLiga2 21:00 La Coruna – Tenerife

TURCHIA: Super Lig 18:30 Antalyaspor – Ankaragucu

©RIPRODUZIONE RISERVATA