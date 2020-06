Partite Calcio Oggi Venerdì 19-06-2020

La Serie B torna in scena alle 17.30 con la sfida tra Spezia ed Empoli, per la 29esima giornata. Le due squadre sono distanziate da quattro punti in classifica e una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe. Lo Spezia deve rimanere attaccato a quel treno che guida la classifica, mentre l’Empoli può ottenere punti preziosi in vista dei playoff per andare nella serie maggiore.

La Premier League si prepara ad accogliere due sfide importanti, cioè Norwich City – Southampton e Tottenham Hotspur – Manchester United. C’è stasera alle 21.15 il confronto tra José Mourinho e la sua ex squadra, con cui vinse l’Europa League alla sua prima stagione nei Reds. La gara di andata terminò 2 a 1 in favore degli uomini di Solskjær, che attualmente occupano la quinta posizione con 45 punti.

I punti servono ad entrambe le squadre, che devono mantenere il sogno quarto posto che vuol dire accesso diretto alla Champions League. Per il Norwich, invece, ci sono ormai poche speranze di rimanere nel massimo campionato inglese e la sfida contro il Southampton ci dirà di più sul futuro del club, sempre più fanalino di coda.

La Liga vedrà tre gare in programma, tra cui i campioni in carica del Barcellona. La squadra di Setien sarà impegnata nell’ostica trasferta contro il Sevilla alle ore 22. Leo Messi e compagni cercheranno l’ennesima vittoria in questo campionato, per tenere a distanza il Real Madrid di Zidane e mantenere il comando della classifica. Non sarà un lavoro facile contro un Sevilla che occupa la terza posizione con 51 punti e sogna la qualificazione in Champions League, che sarebbe un obiettivo inaspettato a inizio stagione.

Partite di Oggi Venerdì 19 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE B

17:30 Spezia ? – ? Empoli

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Norwich City ? – ? Southampton

21:15 Tottenham Hotspur ? – ? Manchester United

SPAIN – LA LIGA SANTANDER

19:30 Granada ? – ? Villarreal

19:30 Mallorca ? – ? Leganes

22:00 Sevilla ? – ? Barcelona

SPAIN – LA LIGA SMARTBANK

19:30 Elche ? – ? Girona



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Vitoria de Guimaraes ? – ? Moreirense

22:15 Famalicao ? – ? SC Braga

DENMARK – 1ST DIVISION

18:30 Kolding IF ? – ? FC Roskilde

19:00 Vendsyssel FF ? – ? HB Koege

19:00 Viborg FF ? – ? Fredericia



AUSTRIA – ERSTE LIGA

18:30 FC Liefering ? – ? Dornbirn

18:30 Grazer AK ? – ? FC Wacker Innsbruck

18:30 Kapfenberger SV ? – ? SV Horn

18:30 SV Lafnitz ? – ? Floridsdorfer AC

18:30 Ried ? – ? Austria Wien (A)

20:25 Austria Lustenau ? – ? SK Austria Klagenfurt

