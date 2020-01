Partite Calcio Oggi Venerdì 17-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 17 Gennaio 2020 valide per gli anticipi della 18° giornata di Bundesliga, 20° giornata di Serie B e 20° giornata di Liga

Tornano i campionati da oggi, venerdì 17 gennaio 2020, in un weekend assolutamente fondamentale per le evoluzioni delle classifiche in tutto il calcio europeo.

Infatti, in Germania torna la Bundesliga con l’anticipo della 18° giornata, 1° turno del girone di ritorno, con l’incrocio e scontro diretto tra Schalke e Borussia Moenchengladbach.

In Italia torna anche la Serie B con l’anticipo della 20° giornata, 1° turno del girone di ritorno, che vedrà il Frosinone ospitare il Pordenone.

Ritorno anche della Liga in Spagna con la 20° giornata, 1° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Leganes e Getafe.

In Francia continuerà il turno dei sedicesimi di finale di Coupe de France, mentre in Portogallo il turno della Premeira Liga Nos vedrà in scena il super derby di Lisbona tra Sporting e Benfica.

Partite di Oggi Venerdì 17 Gennaio 2020:

FRANCIA Coppa di France Tabellone

21:05 Granville – Marsiglia

GERMANIA Bundesliga Classifiche

20:30 Schalke – Monchengladbach

ITALIA Serie B Classifiche

21:00 Frosinone – Pordenone

OLANDA Eredivisie Classifiche

20:00 Zwolle – Utrecht

PORTOGALLO Primeira Liga Classifiche

20:00 FC Porto – Braga

22:15 Sporting – Benfica

SPAGNA LaLiga Classifiche

21:00 Leganes – Getafe

BELGIO Jupiler League Classifiche 20:30 KV Mechelen – St. Liege

INGHILTERRA Championship Classifiche 20:45 Fulham – Middlesbrough

SCOZIA Scottish Cup Tabellone 20:45 Rangers – Stranraer

SPAGNA LaLiga2 Classifiche 21:00 Fuenlabrada – Malaga

TURCHIA Super Lig Classifiche 18:00 Ankaragucu – Konyaspor

