Partite Calcio Oggi Venerdì 13-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Venerdì 13 Marzo 2020 valide per gli anticipi della 29° giornata di Ligue 1, 26° giornata di Bundesliga, 27° giornata di Serie A, 29° giornata di Serie B e 28° giornata di Liga

Sarà un weekend lungo e impegnativo quello che inizierà oggi, venerdì 13 marzo 2020, il primo di ritorno alla quasi normalità dopo le tante partite rinviate, le polemiche e le decisioni dopo i decreti legislativi e le misure per affrontare al meglio l’emergenza Coronavirus.

In Francia spazio agli anticipi della 29° giornata di Ligue 1, 10° turno del girone di ritorno, con il Lione che ospiterà in casa il Reims.

In Germania si giocherà l’anticipo della 26° giornata di Bundesliga, 9° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto per la salvezza tra Dusseldorf e Paderborn.

In Italia è stato slittato il calendario e, quindi, si disputeranno gli anticipi della 27° giornata di Serie A, 8° turno del girone di ritorno, con in campo Napoli e Juventus, attese agli impegni europei, che affronteranno le difficilissime trasferte di Verona e Bologna.

Inoltre, ci sarà anche l’anticipo della 29° giornata di Serie B, 10° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Salernitana e Pisa.

Infine, in Spagna spazio all’anticipo della 28° giornata di Liga, 9° turno del girone di ritorno, con in campo il Real Madrid in casa contro l’Eibar.

Partite di Oggi Venerdì 13 Marzo 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

20:45

Lione

–

Reims

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

20:30

Dusseldorf

–

Paderborn

ITALIA

Serie A

Classifiche

18:30

Verona

–

Napoli

20:45

Bologna

–

Juventus

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Salernitana

–

Pisa

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

20:00

Den Haag

–

Sittard

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

21:30

Rio Ave

–

Ferreira

SPAGNA

LaLiga

Classifiche Live

21:00

Real Madrid

–

Eibar

