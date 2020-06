Partite Calcio Oggi Venerdì 12-06-2020

Riprende finalmente anche il calcio italiano in attesa di quello spagnolo ed inglese la settimana prossima. Non ci sarà il campionato ma inizierà con la Coppa Italia e le tre partite che mancano all’appello.

Questa sera ci sarà la prima delle due semifinali di ritorno della Coppa Italia 2019-20, dall’Allianz Stadium di Torino alle ore 21 in diretta su RAI 1. Juventus-Milan ripartono dall’1-1 ottenuto a S.Siro nell’andata non senza qualche polemica, con il rigore siglato da Cristiano Ronaldo sul finire del match che ha pareggiato il vantaggio siglato da Rebic al quarto d’ora della ripresa. In caso di parità al novantesimo si procederà direttamente ai calci di rigore.

La Spagna ha ripreso ieri il suo campionato con il derby di Siviglia. Ora proseguono gli incontri della 28esima giornata con un match tra Europa League e Champions alle ore 19.30 nella sfida tra Granada e il Getafe. La squadra di casa è a 38 punti, a – 4 dalla zona Europa League, mentre quella ospite è quinta, in coabitazione con la Real Sociedad. Concrete possibilità di guadagnarsi un’insperata qualificazione al massimo torneo continentale.

L’altro incontro alle ore 22 è quello tra Valencia e Levante. La squadra di Marcelinho è a 42 punti, a -4 punti dalla coppia Getafe e Real Sociedad. È in piena bagarre per un posto in Champions League il prossimo anno. Mentre la formazione ospite è in posizione tranquilla a 33, tredicesima. Non deve però distrarsi ma continuare a fare punti per rimanere tranquilla nella Liga anche il prossimo anno.

Spazio anche alla Budesliga, con l’anticipo della 31esima giornata. Il match in programma alle 20.30 è quello tra Hoffeinheim e Lipsia, una gara per differenti competizioni europee. L’Europa league per i padroni di casa, settimi, a 43 punti, mentre gli ospiti sono a 59 punti, terzi, ma devono stare attenti al ritorno di Leverkusen e Monchengladbach.

Sempre nella serata di venerdì in programma quattro incontri della Liga2 spagnola e due della Bundesliga2 tedesca.

Altri due incontri della Primeira Liga portoghese, con il Moreirense che sfida il Rio Ave alle 20, mentre alle 22 è la volta dello Sporting che affronterà il Pacos de Ferreira.

Partite di Oggi Venerdì 12 Giugno 2020:

COPPA ITALIA

21:00 Juventus ? – ? Milan (Diretta Tv su Rai 1)

SPAGNA – LA LIGA

19:30 Granada ? – ? Getafe

22:00 Valencia ? – ? Levante

SPAIN – LA LIGA 2

19:30 Elche ? – ? Extremadura

19:30 Fuenlabrada ? – ? Tenerife

19:30 Malaga ? – ? SD Huesca

21:45 Real Oviedo ? – ? Ponferradina



GERMANIA – BUNDESLIGA

20:30 Hoffenheim ? – ? RasenBallsport Leipzig



GERMANY – BUNDESLIGA 2

18:30 SG Dynamo Dresden ? – ? Hamburger SV

18:30 SV Sandhausen ? – ? DSC Arminia Bielefeld



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Moreirense ? – ? Rio Ave

22:15 Sporting CP ? – ? Pacos de Ferreira

