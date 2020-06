Partite Calcio Oggi Venerdì 05-06-2020

Nella giornata di oggi inizia un nuovo turno in Bundesliga. Il match del venerdì sera sarà tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach con calcio d’inizio fissato alle 20.30.

Un match dal sapore d’Europa, tra una squadra che può ambire all’Europa League ed un’altra alla Champions League. Il Friburgo è ottavo in classifica, a 38 punti e reduce da una sconfitta in casa contro il Bayer Leverkusen. Il Monchengladbach, invece, è quarto in classifica, a 56 punti, ma deve stare attento a non cadere fuori da quest’ultima posizione per l’Europa dei grandi.

Due ore prima, sempre in Germania, spazio per la Bundesliga 2, con i match tra SpVgg Greuther Fürth e SV Sandhausen, Bochum e St. Pauli.

C’è stata la ripresa del campionato portoghese che nella giornata di oggi prosegue con due partite valide per la 25esima giornata: Santa Clara contro Braga e Aves che sfida il Belenenses.

Quindi altri campionati minori, quali Danimarca, Austria, Polonia, Croazia, Ungheria e Bielorussia.

Partite di Oggi Venerdì 5 Giugno 2020:

BUNDESLIGA:

20:30 Freiburg – Borussia Mönchengladbach

2 BUNDESLIGA

18:30 VfL Bochum 1848 ? – ? FC St. Pauli

18:30 SpVgg Greuther Fürth ? – ? SV Sandhausen



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

20:00 Santa Clara ? – ? SC Braga

22:15 Aves ? – ? Belenenses SAD

DENMARK – 1ST DIVISION

17:30 Kolding IF ? – ? Viborg FF

19:00 Skive ? – ? Vendsyssel FF

20:00 Fredericia ? – ? Vejle Boldklub

AUSTRIA – ERSTE LIGA

18:30 Dornbirn ? – ? Amstetten

18:30 Floridsdorfer AC ? – ? Vorwaerts Steyr

18:30 SV Horn ? – ? FC Liefering

18:30 Austria Wien (A) ? – ? BW Linz

20:25 Ried ? – ? SV Lafnitz

POLAND – EKSTRAKLASA

18:00 Korona Kielce ? – ? Piast Gliwice

20:30 Gornik Zabrze ? – ? KS Lechia Gdansk



CROATIA – 1ST LEAGUE

20:00 Hajduk Split ? – ? Inter Zapresic

SERBIA – SUPER LIGA

18:00 Proleter ? – ? FK Tsc Backa Topola

20:00 Vozdovac ? – ? FK Napredak Krusevac



HUNGARY – OTP BANK LIGA

20:00 Debrecen ? – ? Kaposvari Rakoczi FC

BULGARIA – FIRST PROFESSIONAL LEAGUE:: 1. STAGE

17:45 Lokomotiv Plovdiv ? – ? Etar

20:00 Levski Sofia ? – ? PFC Ludogorets 1945 Razgrad

BELARUS – PREMIER

16:00 FC Smolevichi ? – ? FK Gorodeya

