Partite Calcio Oggi Sabato 8-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Sabato 8 Febbraio 2020 valide per gli anticipi della 24° giornata di Ligue 1, 21° giornata di Bundesliga, 26° giornata di Premier League, 23° giornata di Serie A, 23° giornata di Serie B e 23° giornata di Liga

Sarà un sabato intenso oggi, 8 febbraio 2020, con tantissime partite in programma e un palinsesto ricco di emozioni.

In Francia spazio agli anticipi della 24° giornata di Ligue 1, 5° turno del girone di ritorno, con il Marsiglia che ospita il Tolosa, il Monaco in trasferta ad Amiens e ancora le sfide tra Dijon e Nantes, tra Metz e Bordeaux, tra Nizza e NImes e tra Rennes e Brest.

In Germania si giocheranno gli anticipi della 21° giornata di Bundesliga, 4° turno del girone di ritorno, con il big match tra Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, Schalke e Wolfsburg che ospitano Paderborn e Dusseldorf, e gli incroci tra Werder Brema e Union Berlino, tra Friburgo e Hoffenheim e tra Hertha Berlino e Mainz.

In Inghilterra si disputeranno gli anticipi della 26° giornata di Premier League, 7° turno del girone di ritorno, con Everton e Brighton and Hove Albion che ospitano Crysal Palace e Watford.

In Italia ci saranno gli anticipi della 23° giornata di Serie A, 4° turno del girone di ritorno, con la Sampdoria a Torino, la Juventus a Verona e la sfida tra Fiorentina e Atalanta.

Ma ci saranno anche gli anticipi della 23° giornata di Serie B, 4° turno del girone di ritorno, con Cittadella, Crotone, Pordenone, Venezia e Perugia che ospiteranno in casa Empoli, Cremonese, Livorno, Frosinone e Spezia.

Infine, in Liga spazio agli anticipi della 23° giornata di Liga, 4° turno del girone di ritorno, con il Valencia sul campo del Getafe, il Villareal in trasferta a Valladolid, l’Atletico Madrid in casa contro il Granada e l’incrocio tra Leganes e Levante.

Partite di Oggi Sabato 8 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

17:30

Marsiglia

–

Tolosa

20:00

Amiens

–

Monaco

20:00

Dijon

–

Nantes

20:00

Metz

–

Bordeaux

20:00

Nizza

–

Nimes

20:00

Rennes

–

Brest

GERMANIA

Bundesliga

15:30

Brema

–

Union Berlino

15:30

Friburgo

–

Hoffenheim

15:30

Hertha

–

Magonza

15:30

Schalke

–

Paderborn

15:30

Wolfsburg

–

Dusseldorf

18:30

Leverkusen

–

Dortmund

INGHILTERRA

Premier League

13:30

Everton

–

Crystal Palace

18:30

Brighton

–

Watford

ITALIA

Serie A

15:00

Fiorentina

–

Atalanta

18:00

Torino

–

Sampdoria

20:45

Verona

–

Juventus

ITALIA

Serie B

15:00

Cittadella

–

Empoli

15:00

Crotone

–

Cremonese

15:00

Pordenone

–

Livorno

15:00

Venezia

–

Frosinone

18:00

Perugia

–

Spezia

OLANDA

Eredivisie

18:30

Groningen

–

Vitesse

19:45

Heerenveen

–

Venlo

19:45

PSV

–

Willem II

20:45

Waalwijk

–

Zwolle

PORTOGALLO

Primeira Liga

16:30

Belenenses

–

Santa Clara

16:30

Famalicao

–

Guimaraes

19:00

Braga

–

Gil Vicente

21:30

FC Porto

–

Benfica

SPAGNA

LaLiga

13:00

Levante

–

Leganes

16:00

Getafe

–

Valencia

18:30

Valladolid

–

Villarreal

21:00

Atl. Madrid

–

Granada

