Partite Calcio Oggi Sabato 30-05-2020

Dopo l’anticipo di ieri sera che ha aperto la ventinovesima giornata di Bundesliga, oggi si gioca una parte consistente del turno, che terminerà domani. Ben 5 sfide di cui quattro alle 15.30 ed una alle 18.30.

Il match del tardo pomeriggio vedrà di fronte il Bayern lanciato verso l’ennesimo titolo in Germania ed un Dusseldorf galvanizzato dalla vittoria nel derby contro lo Schalke in rimonta (2-1).

I bavaresi sono reduci a loro volta da una vittoria pesantissima contro la sua rivale numero, ovvero il Dortmund. Una preziosa marcatura di Kimmich che con un pallonetto da lontano è riuscito a beffare il portiere di casa e regalare tre punti importantissimi per la corsa al titolo.

Tra i match del pomeriggio spicca Wolfsburg-Francoforte, un match testa-coda, o quasi. La formazione di casa è in piena lotta per un posto in Europa League. È al sesto posto con 42 punti, con 3 di vantaggio nei confronti dell’Hoffenheim, ma è reduce da una vittoria importante in casa del Leverkusen (1-4). Gli ospiti, invece, sono in un periodo nerissimo. Al 14esimo posto con 29 punti, devono guardarsi alle spalle. L’ultimo pareggio per 3-3 in casa contro il Friburgo potrebbe essere un’inversione di tendenza? Questo lo vedremo.

L’altro match da guardare è rappresentato dallo Shalke, altra formazione in grave crisi, che ospita il Brema con un piede già nella seconda serie. La formazione di Gelsenkirchen deve rifarsi dalla sconfitta subita a Dusseldorf, 2-1 nel derby, dopo che era passata in vantaggio. È nona con 37 punti, a -5 dalla zona Europa League.

La formazione ospite, penultima con 22 punti, dopo che ha ottenuto una vittoria ed un pareggio nelle ultime due. Nell’incontro disputato mercoledì ha pareggiato contro il Monchengladbach, un ottimo risultato. Vuole ancora sperare e la matematica le dà ragione avendo 6 punti di distanza da questo traguardo.

Le ultime due sfide del pomeriggio per ordine d’importanza sono Hertha-Augusta e Magonza-Hoffenheim.

Il primo match è tra due formazioni che occupano le posizioni medio-basse della classifica, distanziate di 4 punti e nel limbo tra la caduta agli inferi e la visione dell’Europa.

Il secondo, invece, rappresenta una sfida tra due obiettivi opposti. La formazione ospite vede l‘Europa, al settimo posto con 39 punti, a -3 dal Wolfsburg. Quella di casa deve stare attenta, un altro passo falso e potrebbe cadere agli inferi. È qundicesima, con 28 punti ed uno solo di vantaggio sul Dusseldorf, la prima nella zona calda.

Nella giornata, in precedenza, c’è il tempo per osservare 4 match della Bundesliga 2 a partire dalle ore 13.

Quindi altri campionati minori, come quelli di Danimarca, Repubblica Ceca, Polonia, Serbia, Ungheria e Bielorussia, oltre alla coppa in Croazia

Partite di Oggi Sabato 30 Maggio 2020:

BUNDESLIGA:

15:30 Hertha BSC ? – ? Augsburg

15:30 Mainz 05 ? – ? Hoffenheim

15:30 Schalke 04 ? – ? Werder Bremen

15:30 Wolfsburg ? – ? Eintracht Frankfurt

18:30 FC Bayern München ? – ? Fortuna Düsseldorf

BUNDESLIGA 2:

13:00 Holstein Kiel ? – ? DSC Arminia Bielefeld

13:00 Karlsruher SC ? – ? FC St. Pauli

13:00 FC Nürnberg ? – ? VfL Bochum 1848

13:00 SV Sandhausen ? – ? Hannover 96

DENMARK – 1ST DIVISION

14:00 HB Koege ? – ? Hvidovre IF

16:00 BK Fremad Amager ? – ? Kolding IF

CZECH REPUBLIC – 1ST LEAGUE

14:00 Sigma Olomouc ? – ? Pribram

16:00 FC Fastav Zlin ? – ? Banik Ostrava

16:00 Slovan Liberec ? – ? Slovacko

18:00 Viktoria Plzen ? – ? Mlada Boleslav

20:00 mSlavia Prague ? – ? Jablonec

POLAND – EKSTRAKLASA

15:00 ŁKS Łódź ? – ? Gornik Zabrze

17:30 Piast Gliwice ? – ? Wisla Krakow

20:00 Lech Poznan ? – ? Legia Warszawa

CROATIA – CUP

20:15 Slaven ? – ? NK Lokomotiva

SERBIA – SUPER LIGA

15:00 FK Radnik Surdulica ? – ? Proleter

17:30 Partizan Beograd ? – ? Mladost Lucani

19:30 FK Napredak Krusevac ? – ? Radnicki Nis

HUNGARY – OTP BANK LIGA

16:55 Kisvarda FC ? – ? Ujpest FC

19:00 Diosgyori VTK ? – ? Mezokovesd SE

21:05 Paksi FC ? – ? Fehervar FC

BELARUS – PREMIER

14:00 FC Minsk ? – ? FC Slutsk

16:00 Belshina Bobruisk ? – ? Slavia Mozyr

18:00 Dinamo Minsk ? – ? Shakhter Soligorsk

