Partite Calcio Oggi Sabato 29-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Sabato 29 Febbraio 2020 valide per gli anticipi della 27° giornata di Ligue 1, 24° giornata di Bundesliga, 28° giornata di Premier League, 26° giornata di Serie A, 26° giornata di Serie B e 26° giornata di Liga

Continua oggi, sabato 29 febbraio 2020, il lungo weekend dedicato alle partite di campionato, che chiuderà anche questo mese di anno bisestile.

In Francia spazio agli anticipi della 27° giornata di Ligue 1, 8° turno del girone di ritorno, con il PSG che ospita il Dijon e il Monaco il Reims, oltre agli scontri diretti tra Amiens e Metz, tra Brest e Angers, tra Montpellier e Strasburgo e tra Tolosa e Rennes.

In Germania si disputeranno gli anticipi della 24° giornata di Bundesliga, 7° turno del girone di ritorno, con il Bayern Monaco ad Hoffenheim, lo Schalke che vuole rialzare la testa a Colonia dopo il ko contro il Borussia Dortmund, che ospita il Friburgo, mentre il Mainz e l’Augsburg giocano in casa contro Paderborn e Borussia Moenchengladbach.

in Inghilterra s giocheranno gli anticipi della 28° giornata di Premier League, 9° turno del girone di ritorno, con il Liverpool a Watford, così come il Chelsea a Bournemouth, oltre alle sfide tra Brighton and Hove Albion e Crystal Palace, tra Newcastle e Burnley e tra West Ham e Southampton.

In Italia ci saranno gli anticipi della 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno, a meno di rinvii a causa dell’allarme Coronavirus, con Lazio e Napoli ad ospitare Bologna e Torino e la Fiorentina attesa alla trasferta sul campo dell’Udinese.

Ma ci saranno anche gli anticipi della 26° giornata di Serie B, 7° turno del girone di ritorno, con Spezia, Cremonese, Pordenone, Trapani, Perugia, Cosenza, Livorno e Salernitana, tutte in trasferta contro Benevento, Cittadella, Empoli, Juve Stabia, Pisa, Venezia, Chievo e Frosinone, sempre in attesa di comunicazioni legate all’allarme sanitario.

Infine, in Spagna spazio agli anticipi della 26° giornata di Liga, 7° turno del girone di ritorno, con le sfide tra Eibar e Levante, tra Valencia e Betis, tra Leganes e Alaves e tra Celta Vigo e Granada.

Partite di Oggi Sabato 29 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

17:30

Paris SG

–

Dijon

20:00

Amiens

–

Metz

20:00

Brest

–

Angers

20:00

Monaco

–

Reims

20:00

Montpellier

–

Strasburgo

20:00

Tolosa

–

Rennes

GERMANIA

Bundesliga

15:30

Augusta

–

Monchengladbach

15:30

Dortmund

–

Friburgo

15:30

Hoffenheim

–

Bayern

15:30

Magonza

–

Paderborn

18:30

Colonia

–

Schalke

INGHILTERRA

Premier League

13:30

Brighton

–

Crystal Palace

Posticipata

Aston Villa

–

Sheffield Utd

16:00

Bournemouth

–

Chelsea

16:00

Newcastle

–

Burnley

16:00

West Ham

–

Southampton

18:30

Watford

–

Liverpool

ITALIA

Serie A

15:00

Lazio

–

Bologna

18:00

Udinese

–

Fiorentina

20:45

Napoli

–

Torino

ITALIA

Serie B

15:00

Benevento

–

Spezia

15:00

Cittadella

–

Cremonese

15:00

Empoli

–

Pordenone

15:00

Juve Stabia

–

Trapani

15:00

Pisa

–

Perugia

15:00

Venezia

–

Cosenza

18:00

Chievo

–

Livorno

18:00

Frosinone

–

Salernitana

OLANDA

Eredivisie

18:30

Den Haag

–

Heracles

19:45

Venlo

–

Sittard

19:45

Zwolle

–

Vitesse

20:45

Twente

–

Heerenveen

PORTOGALLO

Primeira Liga

19:00

Rio Ave

–

Belenenses

21:30

Boavista

–

Gil Vicente

SPAGNA

LaLiga

13:00

Eibar

–

Levante

16:00

Valencia

–

Betis

18:30

Leganes

–

Alaves

21:00

Granada

–

Celta Vigo

