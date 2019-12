Partite Calcio Oggi Sabato 28-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Sabato 28 Dicembre 2019 valide per la 20° giornata di Premier League

Mentre tutte le nazioni sono praticamente a riposo per godersi questo periodo natalizio, oggi, sabato 28 dicembre 2019, il palinsesto calcistico regalerà il calcio inglese come protagonista assoluta.

Infatti, in Inghilterra spazio alla ventesima giornata di Premier League, primo turno del girone di ritorno, con il Manchester United a Burnley, il Tottenham a Norwich e il Leicester in trasferta contro il West Ham, mentre il Brighton and Hove Albion, il Newcastle, il Southampton e il Watford giocheranno in casa gli scontri diretti contro il Bournemouth, l’Everton, il Crystal Palace e l’Aston Villa.

Inoltre, anche in Turchia il campionato della Super Lig che vedrà in campo un turno fondamentale per l’evoluzione della classifica.

Partite di Oggi Sabato 28 Dicembre 2019:

INGHILTERRA: Premier League 13:30 Brighton – Bournemouth 16:00 Newcastle – Everton 16:00 Southampton – Crystal Palace 16:00 Watford – Aston Villa 18:30 Norwich – Tottenham 18:30 West Ham – Leicester 20:45 Burnley – Manchester Utd

Classifiche AFRICA: CAF Champions League 14:00 Zesco Utd (Zam) – Zamalek (Egy) 17:00 Etoile Sahel (Tun) – Al-Hilal (Sud) 17:00 USM Alger (Alg) – Mamelodi (Rsa) 20:00 Al Ahly (Egy) – Platinum (Zim) 20:00 Wydad (Mar) – Petro (Ang)

TURCHIA: Super Lig 13:00 Ankaragucu – Denizlispor 15:30 Basaksehir – Kasimpasa 15:30 Trabzonspor – Kayserispor 18:00 Galatasaray – Antalyaspor

