Partite Calcio Oggi Sabato 21-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Sabato 21 Dicembre 2019 valide per gli anticipi della 19° giornata di Ligue 1, 17° giornata di Bundesliga, 18° giornata di Premier League, 17° giornata di Serie A, 17° giornata di Serie B e 18° giornata di Liga

Sarà un palinsesto ricco di partite quello che andrà in scena oggi, sabato 21 dicembre 2019, visto che alcuni campionati vedranno la fine del primo giro di corsa e altri ancora saranno impegnate nelle ultime partite dell’anno.

In Francia spazio alla 19° giornata di Ligue 1, ultimo turno del girone d’andata, con il PSG che ospita l’AMiens, mentre il Marsiglia e il Monaco dovranno vedersela contro Nimes e Lilla. Poi, ci saranno gli incroci tra Dijon e Metz, tra Montpellier e Brest, tra Nantes e Angers, tra Nizza e Tolosa, tra Rennes e Bordeaux e tra Strasburgo e Saint Etienne, con il Lione impegnato a Reims.

In Germania si disputeranno gli anticipi della 17° giornata di Bundesliga, ultimo turno del girone d’andata, con lo scontro diretto tra Bayern Monaco e Wolfsburg, dal quale potrebbero approfittare Schalke, Borussia Moenchengladbach, Lipsia e Bayer Leverkusen, che giocheranno contro Mainz, Augsburg, Friburgo e Hertha Berlino, oltre allo scontro diretto tra Colonia e Werder Brema.

In Inghilterra si giocheranno gli anticipi della 18° giornata di Premier League, tranne la sfida tra Liverpool e West Ham, mentre ci sarà lo scontro diretto per il secondo posto tra Manchester City e Leicester e per la zona europea tra Everton e Arsenal, oltre agli incroci tra Aston Villa e Southampton, tra Bournemouth e Burnley, tra Brighton and Hove Albion e Sheffield United, tra Newcastle e Crystal Palace e tra Norwich e Wolverhampton.

In Italia andranno in scena gli anticipi della 17° giornata di Serie A con l’Inter contro il Genoa e gli scontri diretti tra Udinese e Cagliari e tra Torino e Spal.

Ma ci saranno anche gli anticipi della 17° giornata di Serie B con Cittadella, Crotone, Empoli, Juve Stabia, Perugia e Benevento impegnate in casa ad ospitare Chievo, Livorno, Salernitana, Venezia, Virtus Entella e Frosinone.

Infine, in Spagna spazio agli anticipi della 18° giornata di Liga con il Siviglia e Maiorca, il Barcellona in casa contro l’Alaves, il Valencia sfida il Valladolid e lo scontro diretto tra Villareal e Getafe.

Partite di Oggi Sabato 21 Dicembre 2019:

FRANCIA: Ligue 1 20:45 Dijon – Metz 20:45 Marsiglia – Nimes 20:45 Monaco – Lilla 20:45 Montpellier – Brest 20:45 Nantes – Angers 20:45 Nizza – Tolosa 20:45 Paris SG – Amiens 20:45 Reims – Lione 20:45 Rennes – Bordeaux 20:45 Strasburgo – St. Etienne

Classifiche Live GERMANIA: Bundesliga 15:30 Bayern – Wolfsburg 15:30 Colonia – Brema 15:30 Magonza – Leverkusen 15:30 RB Lipsia – Augusta 15:30 Schalke – Friburgo 18:30 Hertha – Monchengladbach

Classifiche Live INGHILTERRA: Premier League 13:30 Everton – Arsenal 16:00 Aston Villa – Southampton 16:00 Bournemouth – Burnley 16:00 Brighton – Sheffield Utd 16:00 Newcastle – Crystal Palace 16:00 Norwich – Wolves 16:00 Posticipata West Ham – Liverpool 18:30 Manchester City – Leicester

Classifiche Live ITALIA: Serie A 15:00 Udinese – Cagliari 18:00 Inter – Genoa 20:45 Torino – Spal

Classifiche Live ITALIA: Serie B 15:00 Cittadella – Chievo 15:00 Crotone – Livorno 15:00 Empoli – Salernitana 15:00 Juve Stabia – Venezia 15:00 Perugia – Entella 18:00 Benevento – Frosinone

Classifiche OLANDA: Eredivisie 18:30 Heerenveen – Heracles 19:45 PSV – Zwolle 19:45 Sparta Rotterdam – Alkmaar 20:45 Willem II – Sittard

Classifiche Live SPAGNA: LaLiga 13:00 Maiorca – Siviglia 16:00 Barcellona – Alaves 18:30 Villarreal – Getafe 21:00 Valladolid – Valencia

BELGIO: Jupiler League 18:00 Mouscron – Charleroi 20:00 Cercle Brugge – Waregem 20:00 Eupen – Kortrijk 20:30 Waasland-Beveren – St. Liege

FRANCIA: Ligue 2 15:00 Lens – Niort 15:00 Paris FC – Le Mans 16:00 Troyes – AC Ajaccio

GERMANIA: 2. Bundesliga 13:00 Aue – Furth 13:00 Darmstadt – Amburgo 13:00 Hannover – Stoccarda 13:00 St. Pauli – Bielefeld

INGHILTERRA: Championship 13:30 Cardiff – Preston 16:00 Fulham – Leeds 16:00 Huddersfield – Nottingham 16:00 Hull – Birmingham 16:00 Luton – Swansea 16:00 Millwall – Barnsley 16:00 QPR – Charlton 16:00 Reading – Derby 16:00 West Brom – Brentford

POLONIA: Ekstraklasa 15:00 Lechia – Rakow 17:30 Plock – Piast 20:00 Gornik Z. – Jagiellonia

PORTOGALLO: Coppa di Lega 16:00 Maritimo – Penafiel 18:00 Portimonense – Sporting 18:00 Rio Ave – Gil Vicente 21:00 Guimaraes – Covilha 21:00 Setubal – Benfica

SCOZIA: Premiership 16:00 Celtic – Aberdeen 16:00 Hamilton – Hearts 16:00 Kilmarnock – Motherwell 16:00 Livingston – Ross County 16:00 St. Johnstone – St. Mirren

SPAGNA: LaLiga2 16:00 Albacete – Elche 16:00 Malaga – Lugo 18:00 Gijon – Extremadura UD 18:00 Las Palmas – Vallecano 20:00 Racing Santander – R. Oviedo 21:00 Cadice – Numancia

TURCHIA: Super Lig 13:00 Yeni Malatyaspor – Rizespor 15:30 Kasimpasa – Gaziantep 18:00 Goztepe – Galatasaray

