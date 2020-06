Partite Calcio Oggi Sabato 20-06-2020

Una data storica, oltre che per l’inizio dell’estate, visto che riprende la Serie A dopo il lungo lockdown imposto dal coronavirus.

Subito un match delicato, soprattutto per quanto riguarda la zona retrocessione. Il Torino di Longo affronterà in casa il Parma alle ore 19.30 allo stadio Olimpico. La formazione granata deve assolutamente conquistare i tre punti, visto che ne ha 27, appena 2 in più della zona retrocessione in cui appaiate si trovano Genoa e Lecce. Viene da 6 sconfitte consecutive, non può permettersi altri passi falsi. I ducali sono più tranquilli, con 35 punti, anche se possono considerare la zona Europa League non molto distante, appena 4 punti più avanti.

Alle 21.45, invece, è la volta di Verona e Cagliari. Due squadre che navigano a metà classifica, ma che rischiano di essere risucchiate nella zona calda. Gli ospiti, in particolare, sono dodicesimi, vengono da 3 sconfitte consecutive, hanno 32 punti e devono fare almeno un punto in trasferta. I padroni di casa sono a 35 punti, ottavi, più vicini alla zona Europa League, rispetto a quella retrocessione. Vengono da 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta nelle ultime 5 giornate.

È già ripresa la Premier League, mercoledì scorso, con la vittoria del Manchester City in casa contro l’Arsenal. Oggi il match più importante riguarda il Leicester, terzo in classifica, che va a far visita al Watford, in piena lotta per non retrocedere. Ha 27 punti, diciassettesimo ed è a pari merito con il Bournemouth. I Gunners cercano riscatto in casa del Brighton, il West Ham ha bisogno di punti in casa contro i Wolves, mentre il Bournemouth affronterà in casa il Crystal Palace.

Prosegue la Liga spagnola con la 30esima giornata. Quattro match tutti in orari differenti. Si parte alle 14 con l’Espanyol che ospita il Levante, quindi l’Atletic Bilbao il Betis. Il Getafe, clamorosamente in piena lotta per un posto in Champions, con 47 punti, ospita un Eibar appena sopra la linea di galleggiamento, con 28 punti e a +3 nei confronti della zona salvezza. Infine, alle 22, spazio all’Atletico Madrid in casa con 49 punti, contro un Valladolid abbastanza sicuro, con +8 dalla zona retrocessione.

La Bundesliga è agli sgoccioli, con le ultime due giornate che si disputano in contemporanea. Il Bayern è già campione, ospita in casa un Friburgo in lotta per la zona Europa League. Il match di cartello è tra Lipsia e Dortmund, terza contro seconda, quest’ultima ha già ottenuto il suo posto nella Champions del prossimo anno.

Riprende anche la Serie B, con le partite del 29 turno. Tutte programmate alle 18, tranne una alle 20.30. Numerosi testa-coda in programma, tra cui il Benevento nettamente primo in classifica che va a far visita alla Cremonese, vittoriosa ad Ascoli e momentaneamente salva. Poi il Trapani, penultimo che ospita un Frosinone lanciato verso la Serie A. Il match di cartello, però, è rappresentato dal Crotone, attualmente secondo, che ospita in casa il Chievo, ottavo e desideroso di tornare in massima serie.

Inoltre c’è spazio anche per le serie minori di Inghilterra, Spagna e Germania, così come un match del campionato danese.

Partite di Oggi Sabato 20 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

19:30 Torino ? – ? Parma

21:45 Verona ? – ? Cagliari



ITALY – SERIE B

18:00 Livorno ? – ? Cittadella

18:00 Cosenza ? – ? Virtus Entella

18:00 Pescara 1936 ? – ? SS Juve Stabia

18:00 Crotone ? – ? Chievo

18:00 Trapani ? – ? Frosinone

18:00 Cremonese ? – ? Benevento

18:00 Salernitana ? – ? Pisa

20:30 Pordenone Calcio ? – ? Venezia

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

13:30 Watford ? – ? Leicester City

16:00 Brighton & Hove Albion ? – ? Arsenal

18:30 West Ham United ? – ? Wolverhampton Wanderers

20:45 AFC Bournemouth ? – ? Crystal Palace

ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

13:30 Fulham ? – ? Brentford

13:30 Middlesbrough ? – ? Swansea City

14:00 Millwall ? – ? Derby County

16:00 Blackburn Rovers ? – ? Bristol City

16:00 Huddersfield Town ? – ? Wigan Athletic

16:00 Hull City ? – ? Charlton Athletic

16:00 Luton Town ? – ? Preston North End

16:00 Queens Park Rangers ? – ? Barnsley

16:00 Reading ? – ? Stoke City

16:00 Sheffield Wednesday ? – ? Nottingham Forest

16:00 West Bromwich Albion ? – ? Birmingham City



SPAIN – LALIGA SANTANDER

14:00 RCD Espanyol ? – ? Levante

17:00 Athletic Bilbao ? – ? Real Betis

19:30 Getafe ? – ? Eibar

22:00 Atletico Madrid ? – ? Real Valladolid

SPAIN – LALIGA SMARTBANK

17:00 Deportivo La Coruna ? – ? Rayo Vallecano

19:30 Las Palmas ? – ? Lugo

19:30 Real Zaragoza ? – ? Almeria

21:45 Malaga ? – ? Extremadura

GERMANY – BUNDESLIGA

15:30 FC Bayern München ? – ? Freiburg

15:30 FC Köln ? – ? Eintracht Frankfurt

15:30 Fortuna Düsseldorf ? – ? Augsburg

15:30 Hertha BSC ? – ? Bayer Leverkusen

15:30 Hoffenheim ? – ? FC Union Berlin

15:30 Mainz 05 ? – ? Werder Bremen

15:30 SC Paderborn 07 ? – ? Borussia Mönchengladbach

15:30 RasenBallsport Leipzig ? – ? Borussia Dortmund

15:30 Schalke 04 ? – ? Wolfsburg

GERMANY – 3RD LIGA

14:00 FC Kaiserslautern ? – ? Krefelder FC Uerdingen 05

14:00 FC Magdeburg ? – ? FC Bayern München II

14:00 Eintracht Braunschweig ? – ? Preußen Münster

14:00 FC Carl Zeiss Jena ? – ? Viktoria Koeln 1904

14:00 MSV Duisburg ? – ? Hansa Rostock

14:00 SV Waldhof Mannheim 07 ? – ? SG Sonnenhof Großaspach



DENMARK – SUPERLIGA:: CHAMPIONSHIP

18:00 AaB ? – ? FC Nordsjaelland

