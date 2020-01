Partite Calcio Oggi Sabato 18-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Sabato 18 Gennaio 2020 valide per gli anticipi della 18° giornata di Bundesliga, 23° giornata di Premier League, 20° giornata di Serie A, 20° giornata di Serie B e 20° giornata di Liga

Sarà un weekend pieno di impegni quello che continuerà oggi, sabato 18 gennaio 2020, con un palinsesto calcistico davvero ricco di partite.

In Germania spazio agli anticipi della 18° giornata di Bundesliga, primo turno del girone di ritorno, con il Borussia Dortmund ad Augsburg, il Lipsia che gioca in casa contro l’Union Berlino, gli scontri diretti tra Colonia e Wolfsburg, tra Dusseldorf e Werder Brema, tra Hoffenheim e Eintracht Francoforte e tra Mainz e Friburgo.

In Inghilterra si giocheranno gli anticipi della 23° giornata di Premier League, 4° turno del girone di ritorno, con il Chelsea a Newcastle, il Manchester City in casa contro il Crystal Palace, così come l’Arsenal che ospita lo Sheffield, il Tottenham va a Watford, il West Ham incrocia l’Everton, il Wolverhampton va a Southampton e gli scontri diretti tra Brighton and Hove Albion e Aston Villa e tra Norwich e Bournemouth.

In Italia si disputeranno gli anticipi della 20° giornata di Serie A, 1° turno del girone di ritorno, con il Napoli che affronta la Fiorentina, il Sassuolo ospita il Torino e la Lazio sfida la Sampdoria.

Ma ci sarà anche la 20° giornata di Serie B, 1° turno del girone di ritorno, con Cremonese, Juve Stabia, Livorno, Trapani e Chievo impegnate in casa contro Venezia, Empoli, Virtus Entella, Ascoli e Perugia.

Mentre in Spagna spazio agli anticipi della 20° giornata di Liga, 1° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Real Madrid e Siviglia, l’Atletico Madrid va ad Eibar e gli scontri diretti tra Levante e Alaves e tra Osasuna e Valladolid.

Partite di Oggi Sabato 18 Gennaio 2020:

GERMANIA Bundesliga Classifiche

15:30 Augusta – Dortmund

15:30 Colonia – Wolfsburg

15:30 Dusseldorf – Brema

15:30 Hoffenheim – Francoforte

15:30 Magonza – Friburgo

18:30 RB Lipsia – Union Berlino

INGHILTERRA Premier League Classifiche

13:30 Watford – Tottenham

16:00 Arsenal – Sheffield Utd

16:00 Brighton – Aston Villa

16:00 Manchester City – Crystal Palace

16:00 Norwich – Bournemouth

16:00 Southampton – Wolves

16:00 West Ham – Everton

18:30 Newcastle – Chelsea

ITALIA Serie A Classifiche

15:00 Lazio – Sampdoria

18:00 Sassuolo – Torino

20:45 Napoli – Fiorentina

ITALIA Serie B Classifiche

15:00 Cremonese – Venezia

15:00 Juve Stabia – Empoli

15:00 Livorno – Entella

15:00 Trapani – Ascoli

18:00 Chievo – Perugia

SPAGNA LaLiga Classifiche 13:00 Levante – Alaves 16:00 Real Madrid – Siviglia 18:30 Osasuna – Valladolid 21:00 Eibar – Atl. Madrid

FRANCIA Coppa di France Tabellone 13:00 Epinal – Saint-Pierroise 13:00 Nizza – Red Star 13:00 Prix les Mezieres – Limonest 15:00 ASM Belfort – Nancy 15:00 Gonfreville – Lilla 18:00 Angouleme – Strasburgo 18:00 Paris FC – St. Etienne 20:55 Nantes – Lione

OLANDA Eredivisie Classifiche 18:30 Sittard – Vitesse 19:45 Feyenoord – Heerenveen 19:45 Twente – Groningen 20:45 Alkmaar – Willem II PORTOGALLO Primeira Liga Classifiche 16:30 Aves – Portimonense 16:30 Guimaraes – Santa Clara 19:00 Tondela – Moreirense 21:30 Belenenses – Setubal

BELGIO Jupiler League Classifiche 18:00 Eupen – Charleroi 20:00 Oostende – Waasland-Beveren 20:00 St. Truiden – Kortrijk 20:30 Gent – Mouscron

FRANCIA Ligue 2 Classifiche 18:30 Guingamp – Lens

INGHILTERRA Championship Classifiche 13:30 QPR – Leeds 16:00 Birmingham – Cardiff 16:00 Bristol City – Barnsley 16:00 Derby – Hull 16:00 Huddersfield – Brentford 16:00 Millwall – Reading 16:00 Preston – Charlton 16:00 Sheffield Wed – Blackburn 16:00 Swansea – Wigan

SCOZIA Scottish Cup Tabellone 16:00 Aberdeen – Dumbarton 16:00 Alloa – Inverness 16:00 Arbroath – Falkirk 16:00 Ayr – Ross County 16:00 Bonnyrigg Rose – Clyde 16:00 East Kilbride – BSC Glasgow 16:00 Hamilton – Edinburgh City 16:00 Hearts – Airdrieonians 16:00 Kilmarnock – Queen’s Park 16:00 Livingston – Raith 16:00 St. Johnstone – Morton 16:00 St. Mirren – Broxburn Athletic 18:30 Partick Thistle – Celtic 20:20 Dundee FC – Motherwell

SPAGNA LaLiga2 Classifiche 16:00 Numancia – Gijon 18:15 Lugo – Albacete 18:15 Ponferradina – Vallecano 21:00 Mirandes – Saragozza

TURCHIA Super Lig Classifiche 12:00 Alanyaspor – Kayserispor 15:00 Basaksehir – Yeni Malatyaspor 18:00 Gaziantep – Fenerbahce

