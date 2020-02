Partite Calcio Oggi Sabato 15-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Sabato 15 Febbraio 2020 valide per gli anticipi della 25° giornata di Ligue 1, 22° giornata di Bundesliga, 26° giornata di Premier League, 24° giornata di Serie A, 24° giornata di Serie B e 24° giornata di Liga

Oggi, sabato 15 febbraio 2020, il palinsesto calcistico sarà ricco di sfide da non perdere per gli amanti del calcio.

In Francia spazio agli anticipi della 25° giornata di Ligue 1, 6° turno del girone di ritorno, con il PSG ad Amiens, il Bordeaux e il Nantes ospiteranno Dijon e Metz, mentre Angers e Nizza andranno in trasferta a Nimes e Tolosa.

In Germania si giocheranno gli anticipi della 22° giornata di Bundesliga, 5° turno del girone di ritorno, con Augsburg, Hoffenheim, Lipsia, Paderborn, Union Berlino e Dusseldorf impegnate in casa contro Friburgo, Wolfsburg, Hertha Berlino, Werder Brema, Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach.

In Inghilterra si disputeranno gli anticipi della 26° giornata di Premier League, 7° turno del girone di ritorno, con il Liverpool a Norwich e lo scontro diretto tra Southampton e Burnley.

In Italia ci saranno gli anticipi della 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno, con gli scontri diretti tra Atalanta e Roma per il quarto posto e tra Lecce e Spal e tra Bologna e Genoa per la salvezza.

Ma ci saranno anche gli anticipi della 24° giornata di Serie B, 5° turno del girone di ritorno, con Pordenone, Crotone, Cosenza, Virtus Entella e Ascoli impegnate in trasferta sui campi di Benevento, Juve Stabia, Livorno, Venezia e Spezia.

Infine, in Spagna spazio agli anticipi della 24° giornata di Liga, 5° turno del girone di ritorno, con Barcellona e Villareal in casa contro Getafe e Levante, mentre Maiorca e Granada incrociano Alaves e Valladolid.

Partite di Oggi Sabato 15 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

17:30

Amiens

–

Paris SG

20:00

Bordeaux

–

Dijon

20:00

Nantes

–

Metz

20:00

Nimes

–

Angers

20:00

Tolosa

–

Nizza

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

15:30

Augusta

–

Friburgo

15:30

Hoffenheim

–

Wolfsburg

15:30

Paderborn

–

Hertha

15:30

RB Lipsia

–

Brema

15:30

Union Berlino

–

Leverkusen

18:30

Dusseldorf

–

Monchengladbach

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche

13:30

Southampton

–

Burnley

18:30

Norwich

–

Liverpool

ITALIA

Serie A

Classifiche

15:00

Lecce

–

Spal

18:00

Bologna

–

Genoa

20:45

Atalanta

–

Roma

ITALIA

Serie B

Classifiche

15:00

Benevento

–

Pordenone

15:00

Juve Stabia

–

Crotone

15:00

Livorno

–

Cosenza

15:00

Venezia

–

Entella

18:00

Spezia

–

Ascoli

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

18:30

Twente

–

Alkmaar

19:45

Den Haag

–

PSV

20:45

Sittard

–

FC Emmen

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

16:30

Portimonense

–

Moreirense

16:30

Santa Clara

–

Tondela

19:00

Benfica

–

Braga

21:30

Rio Ave

–

Sporting

SPAGNA

LaLiga

Classifiche

13:00

Maiorca

–

Alaves

16:00

Barcellona

–

Getafe

18:30

Villarreal

–

Levante

21:00

Granada

–

Valladolid

