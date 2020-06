Partite Calcio Oggi Sabato 13-06-2020

Questa sera è la volta dell’altra semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dopo la partita Juventus-Milan di ieri sera, ecco la sfida tra Napoli ed Inter, alle 21 in diretta esclusiva su RAI 1.

Le squadra di Gattuso parte da uno 0-1 conquistato a Milano a febbraio e partirà con i favori del pronostico. Certo bisognerà vedere quali sono le condizioni fisiche dei giocatori, come avranno ripreso da questi tre mesi di interruzione.

La Liga spagnola entra nel vivo del 28esimo turno, con il rientro in campo del Barcellona a Maiorca alle re 22. I blaugrana comandano la classifica, dopo che nell’ultimo turno prima dell’interruzione hanno battuto 1-0 in casa la Real Sociedad e nello stesso periodo hanno visto il Real Madrid cadere a Siviglia contro il Betis per 2-1.

Prima, però, ci saranno altri tre match. A cominciare dall’Espanyol, ultimo in classifica con 20 punti, che ha bisogno assoluto di punti. Li potrà fare contro un’avversario non irrestibile come l’Alaves, in casa, a sua volta quattordicesimo con 32 punti, non in pericolo di retrocedere.

Alle 17 il Celta Vigo, con 26 punti ed appena uno sopra la zona retrocessione, reduce da cinque risultati utili consecutivi, in casa contro il Villareal. Il sottomarino giallo ha perso il treno Europa League, con tre sconfitte consecutive prima del lockdown.

Alle 19.30 spazio per il match tra Leganes, penultimo a 23 punti e reduce da una vittoria importantissima sul campo del Villareal l’8 marzo scorso, contro un Valladolid più tranquillo (6 punti sopra) ma reduce da due sconfitte consecutive.

La Bundesliga continua la sua trentunesima giornata e potrebbe già avere il verdetto sullo scudetto. Infatti se il Dortmund dovesse pareggiare, impegnato sul campo del Dusseldorf alle 15.30 e contemporaneamente il Bayern vincere in casa contro il Mönchengladbach alle ore 18.30 all’Allianz Arena, la squadra bavarese potrebbe festeggiare il trentesimo titolo della sua storia.

Gli altri match, in programma alle 15.30, sono Colonia-Union Berlino, Hertha-Francoforte, Paderborn-Werder Brema, Wolfsburg-Friburgo.

Per il campionato portoghese spazio al match tra Braga e Boavista alle ore 22.00.

Partite di Oggi Sabato 13 Giugno 2020:

COPPA ITALIA

21:00 Napoli-Inter (Diretta Tv su Rai 1)

SPAGNA LA LIGA

14:00 RCD Espanyol ? – ? Deportivo Alaves

17:00 Celta Vigo ? – ? Villarreal

19:30 Leganes ? – ? Real Valladolid

22:00 Mallorca ? – ? Barcelona



SPAIN LA LIGA 2

17:00 Racing Santander ? – ? Lugo

19:30 Las Palmas ? – ? Girona

21:30 Real Zaragoza ? – ? Alcorcon

GERMANIA – BUNDESLIGA

15:30 FC Köln ? – ? FC Union Berlin

15:30 Fortuna Düsseldorf ? – ? Borussia Dortmund

15:30 Hertha BSC ? – ? Eintracht Frankfurt

15:30 SC Paderborn 07 ? – ? Werder Bremen

15:30 Wolfsburg ? – ? Freiburg

18:30 FC Bayern München ? – ? Borussia Mönchengladbach

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

22:00 SC Braga ? – ? Boavista

