Partite Calcio Oggi Sabato 11-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Sabato 11 Gennaio 2020 valide per gli anticipi della 20° giornata di Ligue 1, 22° giornata di Premier League e 19° giornata di Serie A

Sarà un sabato imperdibile oggi, 11 gennaio 2020, con partite da gustare e fondamentali per l’evoluzione delle classifiche dei maggiori campionati europei.

In Francia spazio agli anticipi della 20° giornata di Ligue 1, primo turno del girone di ritorno, con il Lione a Bordeaux, il Nizza ad Angers, il Tolosa che ospita il Brest e gli scontri diretti tra Amiens e Montpellier, tra Metz e Strasburgo e tra Nimes e Reims.

In Inghilterra ci saranno gli anticipi della 22° giornata di Premier League, terzo turno del girone di ritorno, con la super sfida tra Tottenham e Liverpool, mentre l’Arsenal che gioca in trasferta contro il Crystal Palace, il Manchester United, il Chelsea e il Leicester che si sfideranno a distanza ospitando Southampton, il Burnley e Norwich, mentre il Brighton and Hove Albion e il Newcastle giocheranno in trasferta contro Everton e Wolverhampton.

In Italia si disputeranno gli anticipi della 19° giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata, con le super sfide tra Lazio e Napoli e tra Inter e Atalanta, che potrebbero di fatto sconvolgere la classifica, oltre alla trasferta del Milan a Cagliari.

Infine, in Spagna proseguirà il turno di Copa del Rey con in campo Maiorca, Leganes, Betis, Getafe, Athletic Bilbao, Valladolid, Villareal e Granada.

Partite di Oggi Sabato 11 Gennaio 2020:

FRANCIA: Ligue 1 17:30 Bordeaux – Lione 20:00 Amiens – Montpellier 20:00 Angers – Nizza 20:00 Metz – Strasburgo 20:00 Nimes – Reims 20:00 Tolosa – Brest

Classifiche INGHILTERRA: Premier League 13:30 Crystal Palace – Arsenal 16:00 Chelsea – Burnley 16:00 Everton – Brighton 16:00 Leicester – Southampton 16:00 Manchester Utd – Norwich 16:00 Wolves – Newcastle 18:30 Tottenham – Liverpool

Classifiche ITALIA: Serie A 15:00 Cagliari – Milan 18:00 Lazio – Napoli 20:45 Inter – Atalanta

Classifiche PORTOGALLO: Primeira Liga 16:30 Portimonense – Ferreira 19:00 Boavista – Famalicao 21:30 Setubal – Sporting

Tabellone SPAGNA: Copa del Rey 12:00 Gimnastic – Saragozza 12:00 Haro Deportivo – Osasuna 12:00 UCAM Murcia – Mirandes 12:00 Zamora – Maiorca 16:00 Ebro – Ponferradina 16:00 Murcia – Leganes 16:00 Portugalete – Betis 17:00 Rayo Majadahonda – Tenerife 17:30 Yeclano – Elche 18:00 Badajoz – Las Palmas 19:00 Badalona – Getafe 19:00 Cartagena – Girona 19:00 Huelva – Fuenlabrada 19:00 Leonesa – Huesca 19:00 Sestao – Ath. Bilbao 20:00 UD Logrones – Cadice 21:00 Marbella – Valladolid 21:00 Orihuela – Villarreal 21:00 Tamaraceite – Granada

Classifiche AFRICA: CAF Champions League 14:00 Mamelodi (Rsa) – USM Alger (Alg) 14:00 Mazembe (Drc) – Primeiro de Agosto (Ang) 14:00 Platinum (Zim) – Al Ahly (Egy) 17:00 AS Vita Club (Drc) – Esperance Tunis (Tun) 17:00 Petro (Ang) – Wydad (Mar) 20:00 Al-Hilal (Sud) – Etoile Sahel (Tun)

FRANCIA: Ligue 2 15:00 Guingamp – Lens

INGHILTERRA: Championship 13:30 Brentford – QPR 16:00 Barnsley – Huddersfield 16:00 Blackburn – Preston 16:00 Charlton – West Brom 16:00 Hull – Fulham 16:00 Leeds – Sheffield Wed 16:00 Luton – Birmingham 16:00 Middlesbrough – Derby 16:00 Reading – Nottingham 16:00 Stoke – Millwall 16:00 Wigan – Bristol City

MONDO: Amichevoli per Club 09:30 Luzern (Sui) – Magonza (Ger) 10:00 Lisen (Cze) – Vyskov (Cze) 10:15 Pardubice (Cze) – Zivanice (Cze) 10:30 Verl (Ger) – RSV Meinerzhagen (Ger) 10:30 Vlasim (Cze) – Pisek (Cze) 11:00 Blansko (Cze) – Brno U19 (Cze) 11:00 Ceske Budejovice (Cze) – Zizkov (Cze) 11:00 Kriens (Sui) – Flora (Est) 11:00 Olsztyn (Pol) – Biala Piska (Pol) 11:00 Sokolov (Cze) – Prestice (Cze) 11:00 Teplice (Cze) – Usti n. L. (Cze) 12:00 Feyenoord (Ned) – Dortmund (Ger) 12:00 Gleisdorf (Aut) – Horn (Aut) 13:00 Gornik Z. (Pol) – Ostrava (Cze) 13:00 Grasshoppers (Sui) – Rostock (Ger) 13:00 Halberstadt (Ger) – FT Braunschweig (Ger) 13:00 Hannover (Ger) – Paderborn (Ger) 13:00 Innsbruck (Aut) – Monaco 1860 (Ger) 13:00 Konyaspor (Tur) – Bursaspor (Tur) 13:00 Lichtenberg (Ger) – Berliner (Ger) 13:00 Oberhausen (Ger) – Hilden (Ger) 13:30 Empor Berlin (Ger) – BFC Dynamo (Ger) 14:00 Amstetten (Aut) – St. Polten (Aut) 14:00 Baumberg (Ger) – Bonner (Ger) 14:00 Bergisch Gladbach (Ger) – Westfalia Herne (Ger) 14:00 Bocholt (Ger) – Haltern (Ger) 14:00 Din. Zagabria (Cro) – Zalaegerszeg (Hun) 14:00 Furstenwalde (Ger) – Berliner AK 07 (Ger) 14:00 Galatasaray (Tur) – Adana Demirspor (Tur) 14:00 Hertha II (Ger) – Altglienicke (Ger) 14:00 Podbeskidzie (Pol) – Podhale Nowy Targ (Pol) 14:00 PSV (Ned) – Eupen (Bel) 14:00 Rathenow (Ger) – Viktoria Berlin (Ger) 14:00 Schalke II (Ger) – Munster (Ger) 14:00 Servette (Sui) – Seoul (Kor) 14:00 Sturm Graz (Aut) – BW Linz (Aut) 14:00 Tirol (Aut) – Regensburg (Ger) 14:00 Wehen (Ger) – Fortuna Colonia (Ger) 14:00 Wiener (Aut) – Vorwarts Steyr (Aut) 14:00 Wiener Neustadt (Aut) – Austria Vienna (Aut) 14:00 Wolfsberger AC (Aut) – A. Klagenfurt (Aut) 14:00 Xamax (Sui) – Lausanne Ouchy (Sui) 14:30 Wil (Sui) – Thun (Sui) 15:00 RW Essen (Ger) – Groningen (Ned) 15:00 Trnava (Svk) – Zlin (Cze) 15:00 Union Berlino (Ger) – Ferencvaros (Hun) 15:00 Vitesse (Ned) – Duisburg (Ger) 15:30 Norimberga (Ger) – Bayern (Ger) 17:00 Ajax (Ned) – Club Brugge (Bel) 17:00 Young Boys (Sui) – Basaksehir (Tur) 19:00 Livingston (Sco) – Anderlecht (Bel)

