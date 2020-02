Partite Calcio Oggi Sabato 1-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Sabato 1 Febbraio 2020 valide per gli anticipi della 22° giornata di Ligue 1, 20° giornata di Bundesliga, 25° giornata di Premier League, 22° giornata di Serie A, 22° giornata di Serie B e 22° giornata di Liga

Sarà un palinsesto ricco di partite oggi, sabato 1 febbraio 2020, con tutte le big in campo per i turni dei propri campionati europei.

In Francia spazio agli anticipi della 22° giornata di Ligue 1, 3° turno del girone di ritorno, con il PSG che ospita il Montpellier, mentre il Monaco e il Lille saranno impegnate in trasferta contro Nimes e Strasburgo, oltre agli incroci tra Amiens e Tolosa, tra Angers e Reims e tra Dijon e Brest.

In Germania si disputeranno gli anticipi della 20° giornata di Bundesliga, 3° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Lipsia e Borussia Moenchengladbach, dal quale proveranno ad approfittare Bayern Monaco e Borussia Dortmund contro Mainz e Union Berlino, oltre agli incroci tra Augsburg e Werder Brema, tra Dusseldorf e Eintracht Francoforte, e tra Hoffenheim e Bayer Leverkusen.

In Inghilterra si giocheranno gli anticipi della 25° giornata di Premier League, 6° turno del girone di ritorno, con il Chelsea a Leicester, il Liverpool in casa contro il Southampton e il Manchester United ospita il Wolverhampton, oltre agli scontri diretti tra Bournemouth e Aston Villa, tra Crystal Palace e Sheffield United, tra Newcastle e Norwich, tra Watford e Everton e tra West Ham e Brighton and Hove Albion.

In Italia ci saranno gli anticipi della 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno, con la Roma sul campo del Sassuolo e gli incroci tra Bologna e Brescia e tra Cagliari e Parma.

Ma ci saranno anche gli anticipi della 22° giornata di Serie B, 3° turno del girone di ritorno, con Frosinone, Livorno, Spezia, Trapani e Empoli impegnate in casa contro Virtus Entella, Ascoli, Pordenone, Cittadella e Crotone.

Infine, in Spagna spazio agli anticipi della 22° giornata di Liga, 3° turno del girone di ritorno, con il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid, il Valencia ospita il Celta Vigo, l’Espanyol va a Granada e il Maiorca ospita il Valladolid.

Partite di Oggi Sabato 1 Febbraio 2020:

FRANCIA Ligue 1 Classifiche

17:30 Paris SG – Montpellier

20:00 Amiens – Tolosa

20:00 Angers – Reims

20:00 Dijon – Brest

20:00 Nimes – Monaco

20:00 Strasburgo – Lilla

GERMANIA Bundesliga Classifiche

15:30 Augusta – Brema

15:30 Dortmund – Union Berlino

15:30 Dusseldorf – Francoforte

15:30 Hoffenheim – Leverkusen

15:30 Magonza – Bayern

18:30 RB Lipsia – Monchengladbach

INGHILTERRA Premier League Classifiche

13:30 Leicester – Chelsea

16:00 Bournemouth – Aston Villa

16:00 Crystal Palace – Sheffield Utd

16:00 Liverpool – Southampton

16:00 Newcastle – Norwich

16:00 Watford – Everton

16:00 West Ham – Brighton

18:30 Manchester Utd – Wolves

ITALIA Serie A Classifiche

15:00 Bologna – Brescia

18:00 Cagliari – Parma

20:45 Sassuolo – Roma

ITALIA Serie B Classifiche

15:00 Frosinone – Entella

15:00 Livorno – Ascoli

15:00 Spezia – Pordenone

15:00 Trapani – Cittadella

18:00 Empoli – Crotone

OLANDA Eredivisie Classifiche

18:30 Den Haag – Vitesse

19:45 Feyenoord – FC Emmen

19:45 Twente – Sparta Rotterdam

20:45 Zwolle – Groningen

PORTOGALLO Primeira Liga Classifiche

16:30 Portimonense – Tondela

19:00 Setubal – FC Porto

21:30 Santa Clara – Ferreira

SPAGNA LaLiga Classifiche Live

13:00 Granada – Espanyol

16:00 Real Madrid – Atl. Madrid

18:30 Maiorca – Valladolid

21:00 Valencia – Celta Vigo

AFRICA CAF Champions League Classifiche

14:00 Mazembe (Drc) – Zesco Utd (Zam)

14:00 Primeiro de Agosto (Ang) – Zamalek (Egy)

17:00 JS Kabylie (Alg) – Esperance Tunis (Tun)

17:00 Raja Casablanca (Mar) – AS Vita Club (Drc)

20:00 Al-Hilal (Sud) – Al Ahly (Egy)

20:00 Etoile Sahel (Tun) – Platinum (Zim)

©RIPRODUZIONE RISERVATA