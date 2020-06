Partite Calcio Oggi Sabato 06-06-2020

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Friburgo e Monchengladbach, nella giornata di oggi ci sono i match più importanti della 30esima giornata di Bundesliga.

Alle ore 15.30 spicca su tutti il match tra Bayer Leverkusen e il Bayern Monaco. La prima è in lotta per un posto in Champions League, punto a punto con il Monchengladbach. È però quinta, nonostante abbia gli stessi punti di quest’ultima (56) per una questione di differenza reti. È reduce da una vittoria importante sul campo del Friburgo. Il Bayern, invece, è lanciato sempre di più verso la conquista del titolo, l’ottavo consecutivo dal 2012-13. Nell’ultimo turno ha strapazzato il Dusseldorf con un rotondo 5-0.

Gli altri match delle 15.30 sono: Francoforte, in netta ripresa con 35 punti, affronta in casa un Magonza in netta diffcoltà e con il pericolo di scivolare nella zona retrocessione. Il Lipsia ospita un Paderborn che non ha più nulla da dire in questo campionato, quindi il Dusseldorf ospita in casa l’Hoffenheim.

Chiude in serata, alle ore 18.30, il match tra Borussia Dortmund e Hertha Berlino.

Alle ore 13 spazio alla Bundesliga 2 con tre match: il Norimberga ospitato dall’Arminia Bielefeld, Il Regensburg contro il Darmstadt e il Wehen Wiesbaden contro il SG Dynamo Dresda.

Alle 22.15 spazio alla Primeira Liga portoghese con il match tra Boavista e Moreirense. Quindi spazio agli altri campionati minori, tra cui Danimarca, Austria, Grecia e Repubblica Ceca tra gli altri.

Partite di Oggi Sabato 6 Giugno 2020:

BUNDESLIGA:

15:30 Bayer Leverkusen ? – ? FC Bayern München

15:30 Eintracht Frankfurt ? – ? Mainz 05

15:30 Fortuna Düsseldorf ? – ? Hoffenheim

15:30 RasenBallsport Leipzig ? – ? SC Paderborn 07

18:30 Borussia Dortmund ? – ? Hertha BSC



2 BUNDESLIGA

13:00 DSC Arminia Bielefeld ? – ? FC Nürnberg

13:00 SSV Jahn Regensburg ? – ? SV Darmstadt 98

13:00 SV Wehen Wiesbaden ? – ? SG Dynamo Dresden

PRIMEIRA LIGA

22:15 Boavista ? – ? Moreirense



DENMARK – 1ST DIVISION

13:00 FC Roskilde ? – ? BK Fremad Amager

15:30 Hvidovre IF ? – ? Nykoebing FC



AUSTRIA – BUNDESLIGA

17:00 Admira Moedling ? – ? Mattersburg

17:00 Altach ? – ? WSG Swarovski Tirol

17:00 SKN St. Poelten ? – ? Austria Wien

AUSTRIA – ERSTE LIGA

15:00 FC Juniors OO ? – ? FC Wacker Innsbruck

20:25 Grazer AK ? – ? Austria Lustenau

GREECE – SUPER LEAGUE: CHAMPIONSHIP

20:30 Aris Thessaloniki ? – ? OFI Crete

GREECE – SUPER LEAGUE: RELEGATION

18:15 Panionios ? – ? Volos Nps

19:00 Xanthi FC ? – ? Atromitos

CZECH REPUBLIC – 1ST LEAGUE

16:00 FC Fastav Zlin ? – ? Pribram

18:00 Slovan Liberec ? – ? Mlada Boleslav

20:00 Bohemians 1905 ? – ? Sparta Prague

CZECH REPUBLIC – 2ND LEAGUE

17:00 SK Prostejov ? – ? Sokolov

17:00 Usti nad Labem ? – ? FK Varnsdorf

17:00 Zizkov ? – ? SK Lisen



UKRAINE – PREMIER LEAGUE – CHAMPIONSHIP

16:00 Shakhtar Donetsk ? – ? Desna

16:00 Zorya Luhansk ? – ? FC Kolos Kovalivka

UKRAINE – PREMIER LEAGUE – RELEGATION

13:00 FC Lviv ? – ? SC Dnipro-1



POLAND – EKSTRAKLASA

15:00 Jagiellonia Bialystok ? – ? Wisla Plock

17:30 KGHM Zaglebie Lubin ? – ? Lech Poznan

20:00 Pogon Szczecin ? – ? Cracovia

CROATIA – 1ST LEAGUE

18:55 Slaven ? – ? HNK Gorica

21:05 NK Varazdin ? – ? Dinamo Zagreb

SERBIA – SUPER LIGA

16:00 Cukaricki ? – ? FK Indjija

16:00 Javor ? – ? Vojvodina

16:00 Mladost Lucani ? – ? FK Macva Sabac

16:00 Radnicki Nis ? – ? Rad Beograd

16:00 FK Spartak Subotica ? – ? Partizan Beograd

19:00 FK Crvena Zvezda ? – ? FK Radnik Surdulica



SLOVENIA – PRVA LIGA

18:00 NK Tabor Sezana ? – ? NK Olimpija Ljubljana

HUNGARY – OTP BANK LIGA

16:55 Mezokovesd SE ? – ? Paksi FC

19:00 Fehervar FC ? – ? Kisvarda FC

21:05 Ujpest FC ? – ? Budapest Honved



BELARUS – PREMIER

13:00 FK Slutsk ? – ? Torpedo Zhodino

15:00 Isloch ? – ? FC Ruh Brest

17:00 Slavia Mozyr ? – ? Neman Grodno

19:00 Dynamo Brest ? – ? FC Minsk

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS