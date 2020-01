Partite Calcio Oggi Mercoledì 8-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Mercoledì 8 Gennaio 2020 valide per le coppe nazionali

E’ sicuramente un mercoledì molto interessante oggi, 8 gennaio 2020, visto che ci sarà l’inizio di un nuovo format di una competizione davvero importante, oltre al proseguo dei vari turni delle coppe nazionali nei maggiori campionati europei.

Infatti, in Spagna ci sarà la prima semifinale del nuovo format della Supercoppa di Spagna, conosciuta anche come Supercopa del Rey o del Supercoppa del Re, con in campo il Real Madrid ospite del Valencia, oltre ovviamente a completare le partite sospese del sessantaquattresimo turno di Copa del Rey, con La Nucia che partirà con un vantaggio per 1-0 a Merida e il Pontevedra che ospiterà l’Ibiza Eivissa dallo 0-0.

In Francia il turno dei quarti di finale di Coupe de la Ligue vedrà il PSG ospitare il Saint Etienne, il Lilla contro l’Amiens e il Lione a sfidare addirittura il Brest.

Infine, in Inghilterra l’altra semifinale di EFL Cup, conosciuta anche come Coppa di Lega Inglese, vedrà il Leicester sfidare l’Aston Villa per contendersi il ruolo di outsider per la vittoria finale.

Partite di Oggi Mercoledì 8 Gennaio 2020:

SPAGNA: Supercoppa 20:00 Valencia – Real Madrid

FRANCIA: Coppa di Lega 18:45 Lione – Brest 21:05 Lilla – Amiens 21:05 Paris SG – St. Etienne

Tabellone INGHILTERRA: EFL Cup 21:00 Leicester – Aston Villa

Tabellone SPAGNA: Copa del Rey 20:30 Da finire Merida AD 0 – 1 La Nucia (0 – 1) 20:30 Da finire Pontevedra 0 – 0 UD Ibiza-Eivissa

GRECIA: Coppa di Grecia 14:00 Asteras T. – AEK 14:00 Kalamata – Olympiakos 16:15 Giannina – Panathinaikos 18:30 Panetolikos – Panionios 20:30 Xanthi – Aris

MONDO: Amichevoli per Club 14:00 Luzern (Sui) – Flora (Est) 14:00 Rodinghausen (Ger) – Groningen (Ned) 14:00 Servette (Sui) – Waalwijk (Ned) 14:00 Trabzonspor (Tur) – Bursaspor (Tur) 15:00 Besiktas (Tur) – Mezokovesd (Hun) 15:00 Young Boys (Sui) – Rostock (Ger) 15:30 Portimonense (Por) – Duisburg (Ger) 18:00 BFC Dynamo (Ger) – Rathenow (Ger) 19:00 Dusseldorf II (Ger) – TVD Velbert (Ger) 19:45 Bergisch Gladbach (Ger) – Porz (Ger)

