Partite Calcio Oggi Mercoledì 19-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Mercoledì 19 Febbraio 2020 valide per le sfide d’andata degli ottavi di finale di Champions League

Anche oggi, mercoledì 19 febbraio 2020, il palinsesto calcistico è povero di partite, ma allo stesso tempo le attenzioni saranno massime, visto che ci sarà la seconda giornata dedicata alle sfide d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

In Inghilterra il Tottenham ospiterà il Lipsia in uno degli incroci più equilibrati in assoluto di questo turno.

Mentre in Italia spazio alla prima nostrana con l’Atalanta, che dopo aver conquistato l’accesso del turno all’ultimo dovrà ospitare il Valencia in una sfida che si prospetta con tantissimi gol e dal risultato incerto.

Partite di Oggi Mercoledì 19 Febbraio 2020:

EUROPA :Champions League

21:00

Tottenham

RasenBallsport Lei.

21:00

Atalanta

Valencia

ASIA :AFC Champions League

11:30

Yokohama F.Marinos

Sydney FC

11:30

Suwon S.B.

Vissel Kobe

SCOZIA :Coppa di Scozia

20:45

Kilmarnock

Aberdeen FC

