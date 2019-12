Partite Calcio Oggi Mercoledì 18-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Mercoledì 18 Dicembre 2019 valide per la 16° giornata di Bundesliga e gli anticipi della 17° giornata di Serie A e il recupero della 10° giornata di Liga

Sarà una giornata ricca oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, visto che il palinsesto calcistico regalerà tantissime partite in tutto il mondo, tra campionati e coppe.

In Francia proseguirà il turno degli ottavi di finale di Coupe de la Ligue con il Lione in casa contro il Tolosa, il PSG a Le Mans, gli incroci tra Amiens e Rennes, tra Brest e Bordeaux, tra Nantes e Strasburgo e tra Nimes e Saint Etienne.

In Germania spazio alla 16° giornata di Bundesliga con gli scontri diretti tra Friburgo e Bayern Monaco e tra Wolfsburg e Schalke, da cui potrebbe approfittare il Borussia Moenchengladbach, che ospita il Paderborn, mentre il Bayer Leverkusen gioca in casa contro l’Hertha Berlino e il Colonia va a giocare su campo dell’Eintracht Francoforte.

In Inghilterra si giocheranno i quarti di finale di EFL Cup con in campo Leicester, Manchester City e Manchester United contro Everton, e le incredibili Oxford e Colchester.

In Italia ci saranno gli anticipi della 17° giornata di Serie A, visto che la Juventus è attesa dalla trasferta sul campo della Sampdoria e il Brescia ospita il Sassuolo.

In Spagna spazio al recupero della 10° giornata di Liga, che altro non è che addirittura il clasico tra Barcellona e Real Madrid, partita posticipata per questioni politiche, scontro diretto per il primo posto, oltre al proseguo del turno di Copa del Rey con in campo Siviglia, Villareal, Getafe, Maiorca e Valladolid.

Partite di Oggi Mercoledì 18 Dicembre 2019:

FRANCIA: Coppa di Lega 18:45 Lione – Tolosa 21:05 Amiens – Rennes 21:05 Brest – Bordeaux 21:05 Le Mans – Paris SG 21:05 Nantes – Strasburgo 21:05 Nimes – St. Etienne

Classifiche GERMANIA: Bundesliga 18:30 Leverkusen – Hertha 20:30 Francoforte – Colonia 20:30 Friburgo – Bayern 20:30 Monchengladbach – Paderborn 20:30 Wolfsburg – Schalke

Tabellone INGHILTERRA: EFL Cup 20:45 Everton – Leicester 20:45 Oxford Utd – Manchester City 21:00 Manchester Utd – Colchester

Classifiche ITALIA: Serie A 18:55 Sampdoria – Juventus 20:45 Brescia – Sassuolo

Classifiche SPAGNA: LaLiga 20:00 Barcellona – Real Madrid

Tabellone SPAGNA: Copa del Rey 17:30 San Sebastian Reyes – Cordoba 18:00 Badalona – R. Oviedo 18:00 Bergantinos – Siviglia 18:00 Comillas – Villarreal 18:00 EG El Palmar CF – Getafe 18:00 El Alamo – Maiorca 18:00 Melilla – UCAM Murcia 18:00 Tolosa FC – Valladolid 18:00 Tudelano – Albacete 19:00 Pontevedra – UD Ibiza-Eivissa 20:00 Sestao – Lugo 20:15 Barakaldo – Villarrubia

BELGIO: Coppa del Belgio 20:00 St. Gilloise – Kortrijk 20:45 St. Liege – Antwerp

OLANDA: KNVB Beker 18:30 Telstar – Ajax 19:45 Alkmaar – Groene Ster 19:45 Heracles – Dordrecht 19:45 Oostzaan – Spakenburg 19:45 Sparta Nijkerk – Breda 19:45 Willem II – Sparta Rotterdam 20:45 GVVV – PSV

Tabellone PORTOGALLO: Taça de Portugal 15:15 Sertanense – Canelas 2010 19:45 Ferreira – Sp. Espinho 21:45 Benfica – Braga

Classifiche SCOZIA: Premiership 20:45 Hearts – Celtic

TURCHIA: Coppa di Turchia 11:00 24 Erzincanspor – Besiktas 11:45 Keciorengucu – Yeni Malatyaspor 12:30 Gaziantep – Kirklarelispor 14:30 Sivasspor – Erokspor 16:30 Goztepe – Karagumruk 18:45 Istanbulspor – Fenerbahce

