Partite Calcio Oggi Mercoledì 17-06-2020

E’ un mercoledì ricco di partite quello di oggi 17 giugno 2020 con la Finale di Coppa Italia su tutte che vedrà di fronte Napoli e Juventus all’Olimpico di Roma.

Poi ritorna in campo anche la Serie B con il recupero della 25° Giornata che vedrà di fronte Ascoli e Cremonese. Ritorna anche la Premier League con 2 match in programma e continuano anche le partite di Liga spagnola e Bundesliga tedesca.

Il match più atteso è sicuramente Napoli Juventus che si gioca alle 21:00 all’Olimpico di Roma e assegnerà il primo trofeo di questa travagliatissima stagione 2019-2020. La Finale di Coppa Italia si giocherà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 ed in diretta streaming su Ray Play.

Entrambe le finaliste sono arrivate a questa finale grazie alle vittorie in trasferta nelle semifinali di andata per 1 a 0.

La Juventus ha eliminato il Milan pareggiando il ritorno 0 a 0 in casa mentre il Napoli con il pareggio per 1 a 1 al San Paolo ha eliminato l’Inter.

Le due squadre si sono affrontate in Finale di Coppa Italia un altra volta nel maggio del 2012 ed in quell’occasione a trionfare fu il Naoli di Mazzarri contro la Juventus di Conte. A decidere sono state le parate di De Sanctis ed i gol di Cavani su rigore e Hamsik.

Poi ci sono state due Finali di SuperCoppa Italiana nel 2012 e nel 2014 vinte una a testa. Nell’agosto 2012 la Juventus campione d’Italia ha vinto a Pechino ai supplementari per 4 a 2.

Nell’agosto 2014 altra SuperCoppa Italiana questa volta si gioca a Doha in Qatar. La Juventus ci arriva dopo 3 scudetti consecutivi vinti con Max Allegri sulla panchina e dall’altra parte c’è il Napoli di Benitez che ha vinto la Finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Il match termina 2 a 2 dopo i supplementari con doppiette di Higuain e Tevez e ai rigori vince il Napoli.

Dopo oltre 3 mesi di stop per l’emergenza coronavirus torna in campo anche la Premier League che come la Serie A, la Liga e la Bundesliga proverà a chiudere questa stagione 2019-2020.

Si riprende subito con un big match che vedrà di fronte Manchester City e Arsenal alle 21:15 nel recupero della 28° Giornata.

In Premier League il Liverpool con 25 punti di vantaggio sul City è ormai vicinissimo al titolo ma il Manchester di Guardiola vuole consolidare il secondo posto e prepararsi nel migliore dei modi alla fase finale di Champions League.

L’Arsenal di Arteta è 8° a quota 40 punti e ha bisogno di muovere la classifica se vuole arrivar ein zona europa.

Ad aprire la Premier League alle 19:00 si gioca Aston Villa – Sheffield United.

Riprende anche la Serie B e alle 18:30 ad Ascoli i padroni di casa ospitano la Cremonese in uno scontro diretto valido per la salvezza. La Cremonese è quartultima in classifica a quota 30 punti mentre l’Ascoli ne ha due in più. Il match Ascoli Cremonese sarà trasmesso in diretta tv su DAZN.

Partite di Oggi Mercoledì 17 Giugno 2020:

FINALE COPPA ITALIA:

21:00 Napoli Juventus (Diretta tv su Rai 1)

SERIE B

18:30 Ascoli ? – ? Cremonese

ENGLAND – PREMIER LEAGUE

19:00 Aston Villa ? – ? Sheffield United

21:15 Manchester City ? – ? Arsenal



SPAIN – LALIGA SANTANDER

19:30 Eibar ? – ? Athletic Bilbao

19:30 Real Valladolid ? – ? Celta Vigo

22:00 Osasuna ? – ? Atletico Madrid



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

19:30 Almeria ? – ? Las Palmas

19:30 Extremadura ? – ? Albacete

19:30 Real Oviedo ? – ? Deportivo La Coruna

21:45 Rayo Vallecano ? – ? Fuenlabrada



GERMANY – BUNDESLIGA

18:30 Eintracht Frankfurt ? – ? Schalke 04

20:30 Augsburg ? – ? Hoffenheim

20:30 Bayer Leverkusen ? – ? FC Köln

20:30 Borussia Dortmund ? – ? Mainz 05

20:30 RasenBallsport Leipzig ? – ? Fortuna Düsseldorf

GERMANY – 2ND BUNDESLIGA

18:30 FC Erzgebirge Aue ? – ? VfL Bochum 1848

18:30 Hannover 96 ? – ? FC St. Pauli

18:30 SSV Jahn Regensburg ? – ? Karlsruher SC

18:30 VfB Stuttgart ? – ? SV Sandhausen

