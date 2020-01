Partite Calcio Oggi Mercoledì 15-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Mercoledì 15 Gennaio 2020 valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Ci saranno tante partite oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, visto che in campo ci sono sia turni di campionato sia turni di coppe.

In Italia, infatti, spazio agli ottavi di finale di Coppa Italia con l’incrocio tra Fiorentina e Atalanta, mentre il Milan ospita la Spal e la Juventus sfida l’Udinese.

In Francia si giocheranno i recuperi dei turni sospesi nelle scorse settimane, con la super sfida tra Monaco e PSG valida per la 15° giornata, lo scontro diretto per la salvezza tra Amiens e Reims della 16° giornata e il Rennes a Nimes per la 12° giornata di Ligue 1.

Infine, in Inghilterra continueranno i trentaduesimi di finale di FA Cup con il Manchester United che ospita il Wolverhampton e il Cardiff va a Carlisle.

Partite di Oggi Mercoledì 15 Gennaio 2020:

FRANCIA Ligue 1 Classifiche

19:00 Amiens – Reims

19:00 Nimes – Rennes

21:00 Monaco – Paris SG

INGHILTERRA FA Cup Tabellone

20:45 Carlisle – Cardiff

20:45 Manchester Utd – Wolves

ITALIA Coppa Italia Tabellone

15:00 Fiorentina – Atalanta

18:00 Milan – Spal

20:45 Juventus – Udinese

PORTOGALLO Taça de Portugal Tabellone 21:00 Ferreira – Famalicao

SPAGNA LaLiga2 Classifiche 19:00 Alcorcon – Numancia 19:00 Huesca – Tenerife 20:00 Vallecano – Lugo 21:00 Cadice – Mirandes

