Partite Calcio Oggi Mercoledì 11-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Mercoledì 11 Marzo 2020 valide per le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Sarà una giornata indimenticabile oggi, mercoledì 11 marzo 2020, visto che il palinsesto calcistico ci regalerà sia la seconda serata dedicata alle sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sia altre partite fondamentali per le classifiche dei maggiori campionati internazionali.

Ma partiamo prima dalle sfide più importanti. Infatti, i campioni in carica del Liverpool avranno l’arduo compito di ribaltare la sconfitta per 1-0 contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano in un Anfield Road che si prospetta davvero caldo.

Stesso discorso per il PSG, che non vuole fallire per l’ennesima volta nella massima competizione europea, ma dovrà annullare la sconfitta per 2-1 subita in Germania contro gli enfants prodige del Borussia Dortmund, che sogna il colpaccio.

Proprio in Bundesliga si recupererà la 21° giornata di campionato, cioè il 4° turno del girone di ritorno, con l’incrocio tra Borussia Moenchengladbach e Colonia.

Infine, in Inghilterra si recupererà la 28° giornata di Premier League, 9° turno del girone di ritorno, con il big match tra Manchester City e Arsenal.

Partite di Oggi Mercoledì 11 Marzo 2020:

EUROPA

Champions League – Play Off

Tabellone

21:00

Liverpool

–

Atl. Madrid

21:00

Paris SG

–

Dortmund

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

18:30

Monchengladbach

–

Colonia

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche

20:30

Manchester City

–

Arsenal

©RIPRODUZIONE RISERVATA