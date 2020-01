Partite Calcio Oggi Martedì 7-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Martedì 7 Gennaio 2020 valide per le coppe nazionali

Il nuovo anno sarà indimenticabile, ma questo primo mese sarà dedicato soprattutto ai turni di coppe nazionali, visto che oggi, martedì 7 gennaio 2020, il palinsesto calcistico regalerà sfide da non perdere per gli amanti del calcio.

In Francia spazio alla prima partita dedicata ai quarti di finale di Coupe de la Ligue, che si giocherà per l’ultimo anno, visto che dall’anno prossimo sarà abolita. In campo ci saranno Reims e Strasburgo a contendersi le semifinali.

Ma è in Inghilterra che tutti i riflettori saranno puntati, visto che ci sarà la prima semifinale di EFL Cup, cioè della Coppa di Lega Inglese, con il bellissimo e combattutissimo derby tra Manchester United e Manchester City.

Partite di Oggi Martedì 7 Gennaio 2020:

FRANCIA: Coppa di Lega 21:00 Reims – Strasburgo

Tabellone INGHILTERRA: EFL Cup 21:00 Manchester Utd – Manchester City

GRECIA: Coppa di Grecia 18:30 Volos – Atromitos 20:30 OFI Crete – PAOK

MONDO: Amichevoli per Club 14:00 Dortmund II (Ger) – Uerdingen (Ger) 14:00 Thun (Sui) – Grasshoppers (Sui) 15:00 Ingolstadt (Ger) – St. Gallen (Sui) 15:00 Monchengladbach (Ger) – Heracles (Ned) 16:00 Magonza (Ger) – FC Emmen (Ned) 16:00 Servette (Sui) – Vitesse (Ned) 16:00 St. Liege (Bel) – Dortmund (Ger) 16:00 Twente (Ned) – Dusseldorf (Ger)

©RIPRODUZIONE RISERVATA