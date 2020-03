Partite Calcio Oggi Martedì 3-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Martedì 3 Marzo 2020 valide per la 27° giornata di Serie B

Sarà una settimana piena di partite a cominciare da oggi, martedì 3 marzo 2020, visto che ci saranno i turni infrasettimanali e di coppa nazionale.

A cominciare dalla Germania, visto che i quarti di finale di DFB Pokal regaleranno un bellissimo incrocio tra Schalke e Bayern Monaco.

In Inghilterra gli ottavi di finale di FA Cup non saranno da meno, visto che il Liverpool giocherà in trasferta contro il Chelsea.

In Italia, però, ci sarà la 27° giornata di Serie B, 8° turno del girone di ritorno, con Cittadella, Empoli, Pisa e Frosinone impegnate in trasferta contro Cosenza, Cremonese, Crotone e Livorno, mentre Perugia, Pordenone, Salernitana e Trapani ospiteranno Benevento, Juve Stabia, Venezia e Virtus Entella.

Partite di Oggi Martedì 3 Marzo 2020:

GERMANIA

DFB Pokal

Tabellone

18:30

Saarbrucken

–

Dusseldorf

20:45

Schalke

–

Bayern

INGHILTERRA

FA Cup

Tabellone

20:45

Chelsea

–

Liverpool

21:00

Reading

–

Sheffield Utd

21:00

West Brom

–

Newcastle

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Cosenza

–

Cittadella

21:00

Cremonese

–

Empoli

21:00

Crotone

–

Pisa

21:00

Livorno

–

Frosinone

21:00

Perugia

–

Benevento

21:00

Pordenone

–

Juve Stabia

21:00

Salernitana

–

Venezia

21:00

Trapani

–

Entella

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

21:00

Famalicao

–

Sporting

EUROPA

UEFA Youth League – Play Off

Tabellone

13:00

Atalanta U19

–

Lione U19

14:00

Inter U19

–

Rennes U19

15:00

Ajax U19

–

Atl. Madrid U19

16:00

Benfica U19

–

Liverpool U19

SCOZIA

Premiership

Classifiche

20:45

Hibernian

–

Hearts

TURCHIA

Coppa di Turchia

Tabellone

18:30

Trabzonspor

–

Fenerbahce

UCRAINA

Premier League

Classifiche

18:30

Dyn. Kyiv

–

Kolos Kovalivka

