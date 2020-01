Partite Calcio Oggi Martedì 21-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Martedì 21 Gennaio 2020 valide per i quarti di finale di Coppa Italia e gli anticipi della 24° giornata di Premier League

Sarà una settimana imperdibile e piena di partita quella che continua oggi, martedì 21 gennaio 2020, visto che il palinsesto calcistico regalerà sia partite di coppa che di campionato.

In Inghilterra spazio agli anticipi della 24° giornata di Premier League, 5° turno del girone di ritorno, con il derby tra Chelsea e Arsenal, il Manchester City a Sheffield, l’incrocio tra Everton e Newcastle, e gli scontri diretti tra Aston Villa e Watford, tra Bournemouth e Brighton and Hove Albion e tra Crystal Palace e Southampton.

In Italia ci sarà il primo dei quarti di finale con il big match tra Napoli e Lazio, così come in Spagna continuerà la Copa del Rey con i sedicesimi di finale e addirittura in Francia ci sarà la prima semifinale di Coupe de la Ligue.

Partite di Oggi Martedì 21 Gennaio 2020:

INGHILTERRA Premier League Classifiche

20:30 Aston Villa – Watford

20:30 Bournemouth – Brighton

20:30 Crystal Palace – Southampton

20:30 Everton – Newcastle

20:30 Sheffield Utd – Manchester City

21:15 Chelsea – Arsenal

ITALIA Coppa Italia Tabellone

20:45 Napoli – Lazio

SPAGNA Copa del Rey Tabellone

19:00 Huelva – Osasuna

19:00 Saragozza – Maiorca

21:00 Siviglia – Levante

FRANCIA Coppa di Lega Tabellone 21:10 Lione – Lilla

©RIPRODUZIONE RISERVATA