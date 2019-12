Partite Calcio Oggi Martedì 17-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Martedì 17 Dicembre 2019 valide per gli anticipi della 16° giornata di Bundesliga

L’ultima settimana dell’anno calcistico proseguirà oggi, martedì 17 dicembre 2019, con tantissime partite in programma, non solo turni infrasettimanali di campionato, ma anche turni di coppe.

Infatti, in Francia si disputeranno gli ottavi di finale di Coupe de la Ligue con gli incroci tra Reims e Montpellier e tra Monaco e Lilla.

Mentre in Germania si giocheranno gli anticipi della 16° giornata di Bundesliga con lo scontro diretto tra Borussia Dortmund e Lipsia, Werder Brema e Augburg in casa contro Mainz e Dusseldorf, e l’Hoffenheim in trasferta sul campo dell’Union Berlino.

In Inghilterra spazio ai quarti di finale di EFL Cup con il Liverpool 2 in trasferta contro l’Aston Villa, oltre alla FA Cup.

Infine, in Spagna ci sarà il turno di Copa del Rey con in campo ancora squadre dei campionati cadetti, visto che ci vorrà ancora del tempo per le squadre della Liga.

Partite di Oggi Martedì 17 Dicembre 2019:

FRANCIA: Coppa di Lega 18:45 Reims – Montpellier 21:05 Monaco – Lilla

Classifiche GERMANIA: Bundesliga 18:30 Brema – Magonza 20:30 Augusta – Dusseldorf 20:30 Dortmund – RB Lipsia 20:30 Union Berlino – Hoffenheim

Tabellone INGHILTERRA: EFL Cup 20:45 Aston Villa – Liverpool

Tabellone INGHILTERRA: FA Cup 20:30 Plymouth – Bristol Rovers

Tabellone SPAGNA: Copa del Rey 15:30 Lealtad – Cadice 16:00 Coruxo – Mirandes 19:00 CF Illueca – La Coruna 19:00 Jaen – Alaves 19:00 L’Hospitalet – Granada 19:00 SD Logrones – Eibar 19:30 Langreo – Ebro 19:30 Marbella – Guijuelo 20:00 Cacereno – Alcorcon 20:00 Castellon – Las Palmas 20:00 Pena – Fuenlabrada 20:00 Portugalete – Extremadura UD 20:00 Socuellamos – Saragozza 20:15 Tarazona – Vallecano 20:30 G. Segoviana – Elche 20:30 Union Montanesa Escobedo – Malaga 20:30 Unionistas – Baleares 20:30 Zamora – Gijon 20:45 Hercules – Huelva 21:00 Andorra – Leganes 21:00 Cartagena – Leioa 21:00 Ceuta – Numancia 21:00 CF Intercity – Ath. Bilbao 21:00 Murcia – Racing Santander 21:30 Mensajero – Tenerife

BELGIO: Coppa del Belgio 20:45 Waregem – Charleroi

OLANDA: KNVB Beker 18:30 Twente – G.A. Eagles 19:45 Excelsior – Eindhoven 19:45 Heerenveen – Roda 19:45 IJsselmeervogels – SteDoCo 19:45 Katwijk – FC Oss 19:45 Vitesse – ODIN ’59 20:45 Sittard – Zwolle

PORTOGALLO: Taça de Portugal 15:15 Academico Viseu – Chaves 18:45 Varzim – Anadia 21:30 Marinhense – Rio Ave

TURCHIA: Coppa di Turchia 11:00 FK Vanspor – Kasimpasa 12:30 Antalyaspor – Eyupspor 14:30 Samsunspor – Rizespor 16:30 Adanaspor – Alanyaspor 18:45 Tuzlaspor – Galatasaray

