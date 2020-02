Partite Calcio Oggi Martedì 11-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Martedì 11 Febbraio 2020 valide per il recupero della 17° giornata di Serie B

Non sarà un palinsesto molto ricco oggi, martedì 11 febbraio 2020, ma le poche partite in programma saranno fondamentali per il proseguo di alcuni tornei.

Infatti, in Italia si recupererà la 17° giornata di Serie B con la sfida tra Spezia e Cremonese, scontro diretto per la salvezza.

Mentre in Francia proseguirà il turno dei quarti di finale di Coupe de Franche con il Rennes in trasferta contro una squadre della cadetteria.

Partite di Oggi Martedì 11 Febbraio 2020:

FRANCIA

Coppa di France

Tabellone

20:55

ASM Belfort

–

Rennes

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Spezia

–

Cremonese

BELGIO

Jupiler League

Classifiche

20:30

Charleroi

–

KV Mechelen

INGHILTERRA

Championship

Classifiche

20:45

Barnsley

–

Birmingham

20:45

Blackburn

–

Hull

20:45

Brentford

–

Leeds

20:45

Nottingham

–

Charlton

20:45

Swansea

–

QPR

20:45

Wigan

–

Middlesbrough

PORTOGALLO

Taça de Portugal

Tabellone

21:45

Famalicao

–

Benfica

SCOZIA

Premiership

Classifiche

20:45

Hamilton

–

Aberdeen

TURCHIA

Coppa di Turchia

Tabellone

18:30

Fenerbahce

–

Kirklarelispor

