Partite Calcio Oggi Martedì 10-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Martedì 10 Marzo 2020 valide per le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League

E’ tempo di dentro o fuori, è tempo di alimentare i sogni oppure svegliarsi e vivere la realtà. E’ tutto pronto a cominciare da oggi, martedì 10 marzo 2020, visto che tornerà la Champions League con il primo gruppo di squadre a disputare le sfide di ritorno degli ottavi di finale.

Sembra ormai solo una formalità per l’Atalanta, che giocherà in trasferta contro il Valencia in un Estadio Mestalla completamente vuoto, per disposizione di disputare la partita a porte chiuse, dopo la vittoria per 4-1 di Milano.

Discorso completamente diverso in Germania, più precisamente alla Red Bull Arena, dove il Lipsia avrà l’arduo compito di difendere la vittoria per 1-0 dell’andata contro un Tottenham indemoniato.

Infine, in Spagna si recupererà la partita rinviata tra Eibar e Real Sociedad, valida per la 24° giornata di Liga, 5° turno del girone di ritorno.

Partite di Oggi Martedì 10 Marzo 2020:

EUROPA

Champions League – Play Off

Tabellone

21:00

RB Lipsia

–

Tottenham

21:00

Valencia

–

Atalanta

SPAGNA

LaLiga

Classifiche

20:00

Eibar

–

Real Sociedad

EUROPA

UEFA Youth League – Play Off

Tabellone

15:00

Atalanta U19

–

Lione U19

