Partite Calcio Oggi Lunedì 9-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 9 Marzo 2020 valide per i posticipi della 29° giornata di Premier League, il recupero della 26° giornata di Serie A, 28° giornata di Serie B

Ci sarà una parvenza di normalità dopo una decina di giorni assolutamente polemici e da dimenticare al più presto a cominciare da oggi, lunedì 9 marzo 2020.

Infatti, in Inghilterra si completerà il quadro della 29° giornata di Premier League, 10° turno del girone di ritorno, con il posticipo tra Leicester e Aston Villa, un vero e proprio testa coda.

Mentre in Italia ci sarà spazio per l’ultimo recupero della 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto per la salvezza tra Sassuolo e Brescia.

Infine, si giocherà il posticipo della 28° giornata di Serie B, 9° turno del girone di ritorno, con l’incrocio tra Chievo Verona e Cosenza.

Partite di Oggi Lunedì 9 Marzo 2020:

Serie A

18.30 Sassuolo-Brescia – DIRETTA TV SU SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT

Serie B

21:00 Chievo – Cosenza – Diretta TV su DAZN

Serie C – Gruppo C

18:30 Cavese – Potenza –

20:45 Catanzaro – Bari

England: Premier League

21:00 Leicester – Aston Villa

France: Ligue 2

20:45 Lens – Orleans

Germany: Bundesliga 2

20:30 VfB Stuttgart – Arminia Bielefeld –

Germany: Liga 3

19:00 Hansa Rostock – Eintracht Braunschweig

