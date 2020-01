Partite Calcio Oggi Lunedì 6-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 6 Gennaio 2020 valide per la 18° giornata di Serie A

Giorno di Epifania, tutte le feste porta via… sì, è proprio vero, visto che oggi, lunedì 6 gennaio 2020, il calcio sarà protagonista assoluto di un palinsesto davvero ricchissimo di partite, valide sia per i turni di campionato, che per i turni di coppe.

In Italia spazio alla 18° giornata di Serie A, che sarà aperta dalla trasferta della nuova Fiorentina a Bologna e chiusa dal big match tra Napoli e Inter. Potrà approfittarne la Juventus, che ospita il Cagliari in una sfida d’alta classifica, mentre il Milan deve rialzare la testa in casa contro la Sampdoria dopo la debacle contro l’Atalanta, che ospiterà il Parma per continuare a sognare, e scontro diretto per la salvezza tra Lecce e Udinese.

In Francia continuerà il turno di Coupe de France con un trentaduesimo turno che sarà chiuso da uno scontro tra squadre della cadetteria, mentre in Inghilterra il trentaduesimo turno di FA Cup si concluderà con in campo l’Arsenal.

Partite di Oggi Lunedì 6 Gennaio 2020:

ITALIA: Serie A 12:30 Bologna – Fiorentina 15:00 Atalanta – Parma 15:00 Juventus – Cagliari 15:00 Milan – Sampdoria 18:00 Lecce – Udinese 20:45 Napoli – Inter

FRANCIA: Coppa di France 20:55 Rouen – Metz

Tabellone INGHILTERRA: FA Cup 20:56 Arsenal – Leeds

