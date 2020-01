Partite Calcio Oggi Lunedì 27-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 27 Gennaio 2020 valide per i posticipi della 21° giornata di Serie B

Non sarà un palinsesto molto ricco oggi, lunedì 27 gennaio 2020, visto che le partite in programma sono davvero molto poche e certamente non proprio indimenticabili.

Infatti, in Inghilterra proseguirà il turno dei sedicesimi di finale di FA Cup, la coppa nazionale inglese, con l’Arsenal impegnato in trasferta sul campo del Bournemouth.

In Italia, invece, spazio al posticipo della 21° giornata di Serie B, 2° turno del girone di ritorno, con la sfida tra Perugia e Livorno.

Partite di Oggi Lunedì 27 Gennaio 2020:

INGHILTERRA FA Cup Tabellone

21:00 Bournemouth – Arsenal

ITALIA Serie B Classifiche

21:00 Perugia – Livorno

FRANCIA Ligue 2 Classifiche 20:45 Le Havre – Troyes

GRECIA Super League Classifiche 17:00 PAOK – Volos 19:00 Lamia – Asteras T.

MONDO Amichevoli per Club 13:00 Hobro (Den) – Horsens (Den) 14:00 Korona (Pol) – Olimpik Donetsk (Ukr) 14:00 Lok. Plovdiv (Bul) – Michalovce (Svk) 14:00 Osogovo (Mkd) – Bregalnica (Mkd) 14:00 Zaglebie (Pol) – Karvina (Cze) 15:00 Dyn. Kyiv (Ukr) – Brest (Blr) TURCHIA Super Lig Classifiche 18:00 Sivasspor – Rizespor 18:00 Yeni Malatyaspor – Trabzonspor

