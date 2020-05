Partite Calcio Oggi Lunedì 25-05-2020

Dopo il ricco menu di partite di ieri con la Bundesliga e la Finale di Coppa Bielorussa, oggi si giocano solo poche partite ufficiali in Armenia, Vietnam e Bielorussia in attesa della ripresa degli altri principali campionati di calcio europei.

Per la Premier League Armena alle 15:30 si gioca il match tra ARARAT YEREVAN e URARTU.

L’FC Ararat è 6° in classifica con 28 punti mentre l’Urartu è terzultimo a 23.

I padroni di casa arrivano a questa partita dopo il pareggio a reti bianche in casa contro il Lori ed è da 5 partite consecutive che non riescono a vincere.

L’Urartu invece nonostante la posizione in classifica sta vivendo un buon momento di forma e viene da due vittorie consecutive e la scorsa settimana ha vinto 3-0 in casa contro l’FC Yerevan.

Si inaugura questa settimana la Copa Nacional de Futbol in Vietnam.

La prima partita tra Nam Dinh e Hoang Anh Gia Lai si è giocata ieri alla presenza di circa 10.000 spettatori. Il Nam Dinh ha battuto il suo rivale per 2-0, e in questo modo ha ottenuto la qualificazione ai 16° di Finale di Coppa Nazionale Vietnamita.

Secondo il Comitato Organizzatore dell’evento, durante la partita sono state rigorosamente rispettate le misure sanitarie imposte per prevenire la diffusione del Covid-19 tra cui la misurazione della temperatura a spettatori e giocatori all’ingresso dello stadio con termoscanner ed il rispetto di distanze di sicurezza.

Partite di Oggi Lunedì 25 Maggio 2020:

PREMIER LEAGUE ARMENA

15:30 ARARAT YEREVAN – URARTU

COPPA DEL VIETNAM

BINH PHUOC – DAK LAK 11:00

PHO HIEN – THANH HOA 11:00

SANNA KHANH HOA – VIETTEL

HONG LINH HA TINH – TAY NINH 12:00

HONG LINH HA TINH FC – XM FICO TAY NINH

3 DIVISIONE BIELORUSSA

– STOLITSA MINSK – RACING MINSK

– SUNDERLAND MINSK – FAVORIT MINSK

PARTITE AMICHEVOLI:

10:00 Binh Thuan Fishsan – Khanh Hoa

16:00 Hapoel Beer Sheva – Hapoel Ramat Gan

18:00 Hapoel Nir Ramat HaSharon – Hapoel Petah Tikva

18:00 Sektzia Nes Tziona – Beitar Jerusalem

18:45 Tabasalu JK Charma – Viimsi JK

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS