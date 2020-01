Partite Calcio Oggi Lunedì 20-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 20 Gennaio 2020 valide per i posticipi della 20° giornata di Serie A e 20° giornata di Serie B

Si chiuderà oggi, lunedì 20 gennaio 2020, il lungo weekend iniziato la scorsa settimana con le ultime partite relative ai turni di campionato e anche di coppa nelle maggiori nazioni europee.

In Italia la 20° giornata di Serie A, 1° turno del girone di ritorno, si concluderà con il posticipo tra Atalanta e Spal.

Mentre il posticipo della 20° giornata di Serie B, 1° turno del girone di ritorno, vedrà il derby calabrese tra Cosenza e Crotone.

Infine, in Francia continuerà il turno di Coupe de France con in campo il Monaco in trasferta.

Partite di Oggi Lunedì 20 Gennaio 2020:

FRANCIA Coppa di France Tabellone

20:55 Saint-Pryve – Monaco

ITALIA Serie A Classifiche

20:45 Atalanta – Spal

ITALIA Serie B Classifiche

21:00 Cosenza – Crotone

INGHILTERRA Championship Classifiche 21:00 West Brom – Stoke

TURCHIA Super Lig Classifiche 18:00 Rizespor – Genclerbirligi

