Partite Calcio Oggi Lunedì 17-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 17 Febbraio 2020 valide per i posticipi della 26° giornata di Premier League, 24° giornata di Serie A, 24° giornata di Serie B

Il lungo weekend di calcio internazionale si concluderà solo oggi, lunedì 17 febbraio 2020, con le ultime partite che daranno il quadro definitivo alle classifiche dei maggiori campionati europei.

Infatti, in Inghilterra ci sarà lo scontro diretto per il quarto posto e il big match della 26° giornata di Premier League, 7° turno del girone di ritorno, con la sfida da non perdere tra Chelsea e Manchester United.

In Italia sarà il Milan a chiudere la 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno, ospitando in casa il Torino.

Infine, ci sarà anche il posticipo della 24° giornata di Serie B, 5° turno del girone di ritorno, con l’incrocio tra Chievo e Salernitana.

Partite di Oggi Lunedì 17 Febbraio 2020:

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche

21:00

Chelsea

–

Manchester Utd

ITALIA

Serie A

Classifiche

20:45

Milan

–

Torino

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Chievo

–

Salernitana

