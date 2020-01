Partite Calcio Oggi Lunedì 13-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 13 Gennaio 2020 valide per i posticipi della 19° giornata di Serie A

Sarà un palinsesto molto povero quello che andrà in scena oggi, lunedì 13 gennaio 2020, visto che ci sarà solo una partita importante o comunque interessante per gli amanti del calcio, che dovranno attendere altri giorni prima di poter di nuovo godersi il calcio che conta.

Infatti, in Italia si completerà la 19° giornata di Serie A, ultimo turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto per la salvezza tra Parma e Lecce, in attesa di scoprire come si delineerà la classifica definitiva di questo giro di boa.

Partite di Oggi Lunedì 13 Gennaio 2020:

ITALIA Serie A Classifiche

20:45 Parma – Lecce

EGITTO Premier League Classifiche Live 16:00 Wadi Degla – El Entag El Harby FRANCIA Ligue 2 Classifiche 20:45 Lorient – Caen

ITALIA Serie C – Girone A Classifiche 20:45 Siena – Juventus U23

MONDO Amichevoli per Club 00:30 Millonarios (Col) – America De Cali (Col) 14:00 Basilea (Sui) – Stoccarda (Ger) 14:00 MOL Fehervar (Hun) – Sion (Sui)

©RIPRODUZIONE RISERVATA