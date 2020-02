Partite Calcio Oggi Lunedì 10-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Lunedì 10 Febbraio 2020 valide per i posticipi della 23° giornata di Serie B

Il lungo weekend di calcio internazionale si chiuderà solo oggi, lunedì 10 febbraio 2020, con altre pochissime partite, che completeranno l’evoluzione delle classifiche, dando così il quadro definitivo dei vari campionati.

In realtà, si gioca solo in Italia, più precisamente in Serie B, dove andrà in scena il posticipo del Monday Night della 23° giornata, 4° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto per la salvezza tra Salernitana e Trapani.

Per il resto, si giocherà in Grecia, in Romania e in Turchia per i campionati maggiori e in Francia per il campionato cadetto.

Partite di Oggi Lunedì 10 Febbraio 2020:

ITALIA :Serie B

21:00

Salernitana

Trapani

ASIA :AFC Champions League

08:00

Pakhtakor Tashkent

Al-Ahli

09:00

Al-Wehda

Al Ahli

10:00

Al Hilal

Mes Sarcheshme

13:00

Esteghlal

Al Shorta

ASIA :Coppa AFC

12:00

Al-Jaish

Manama

12:00

Al-Ahed

Hilal AL Quds

12:00

Al-Faisaly

Al-Wathbah

12:00

Al-Kuwait

Al-Ansar

CIPRO :Campionato di Cipro: 1 Division

18:00

Nea Salamis

Doxa Katokopia

EGITTO :Premier League

13:30

Tanta

ENPPI

16:00

Wadi Degla FC

Al Masry

18:30

Al Ahly

El Geish

FRANCIA :Ligue 2

20:45

Lens

Grenoble

GRECIA :Super League

17:00

Panaitolikos

NFC Volos

ROMANIA :Liga I

16:30

Botosani

Hermannstadt

19:00

Steaua Bucarest

CS Buftea

TURCHIA :Superliga

18:00

Goztepe

Rizespor

