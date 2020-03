Partite Calcio Oggi Giovedì 5-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Giovedì 5 Marzo 2020 valide per le sfide di ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Oggi, giovedì 5 marzo 2020, sarà l’ultimo giorno dedicato alle sfide delle coppe nazionali, che daranno finalmente il quadro dei prossimi turni.

In Francia spazio all’altra sfida di andata delle semifinali di Coupe de France tra le due outsiders Saint Etienne e Rennes.

In Inghilterra si giocherà l’ultima partita valida per gli ottavi di finale di FA Cup con il Manchester United impegnato in trasferta sul campo del Derby County.

In Italia, invece, si disputerà la seconda sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Inter e Napoli, che ripartiranno dalla vittoria degli azzurri per 1-0 dell’andata.

Infine, in Spagna ci sarà la seconda sfida d’andata delle semifinali con l’Atheltic Bilbao che andrà a Granada per cercare il colpaccio.

Partite di Oggi Giovedì 5 Marzo 2020:

FRANCIA

Coppa di France

Tabellone

20:55

St. Etienne

–

Rennes

INGHILTERRA

FA Cup

Tabellone

20:45

Derby

–

Manchester Utd

ITALIA

Coppa Italia

Tabellone

20:45

Napoli

–

Inter

SPAGNA

Copa del Rey

Tabellone

21:00

Granada

–

Ath. Bilbao

DANIMARCA

Coppa di Danimarca

Tabellone

17:45

Randers

–

Sonderjyske

20:00

Horsens

–

Silkeborg

MONDO

Amichevoli per Club

14:00

Rosenborg (Nor)

–

Bodo/Glimt (Nor)

14:00

Ull/Kisa (Nor)

–

Jerv (Nor)

OLANDA

KNVB Beker

Tabellone

20:45

Feyenoord

–

Breda

OMANIA

Coppa di Romania

Tabellone

19:00

FC Hermannstadt

–

FCSB

RUSSIA

Coppa di Russia

Tabellone

17:30

Khimki

–

T. Mosca

SVIZZERA

Coppa di Svizzera

Tabellone

19:30

Rapperswil

–

Sion

20:15

Lausanne

–

Basilea

