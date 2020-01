Partite Calcio Oggi Giovedì 30-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Giovedì 30 Gennaio 2020 valide per le coppe nazionali

Altra giornata dedicata alle coppe nazionali oggi, giovedì 30 gennaio 2020, con tante partite in programma da non perdere per gli amanti del calcio.

In Francia si giocherà l’ottavo di finale di Coupe de France, la coppa nazionale francese, con la super sfida tra Nizza e Lione.

In Spagna invece spazio agli ottavi di finale di Copa del Rey, la coppa nazionale spagnola, con in campo il Barcellona contro il Leganes, il Siviglia a Mirandes e la Real Sociedad che incrocia l’Osasuna.

Partite di Oggi Giovedì 30 Gennaio 2020:

FRANCIA Coppa di France Tabellone

20:55 Nizza – Lione

SPAGNA Copa del Rey Tabellone

19:00 Barcellona – Leganes

21:00 Mirandes – Siviglia

21:00 Real Sociedad – Osasuna

GERMANIA 2. Bundesliga Classifiche 20:30 Amburgo – Norimberga

GRECIA Coppa di Grecia Tabellone 18:30 AEK – Asteras T.

MONDO Amichevoli per Club 13:00 Ull/Kisa (Nor) – Vålerenga (Nor) 14:00 Austria Vienna (Aut) – Michalovce (Svk) 14:00 Csikszereda M. Ciuc (Rou) – Cukaricki (Srb) 14:00 Karvina (Cze) – Shkendija (Mkd) 14:00 Midtjylland (Den) – Fredericia (Den) 14:00 Piast (Pol) – Celje (Slo) 14:00 Zaglebie (Pol) – Beroe (Bul) 15:00 Altach (Aut) – Ruzomberok (Svk) 18:30 Freiburg II (Ger) – Bahlinger (Ger) 18:30 Kickers Stoccarda (Ger) – Balingen (Ger) 19:00 Hemelingen (Ger) – Uphusen (Ger)

©RIPRODUZIONE RISERVATA